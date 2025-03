Svetovalnica: Ali lahko zaklonišče v bloku spremenimo v kolesarnico?

Pozdravljeni,

lansko leto nas je na žalost obiskala inšpekcija, ki je ugotovila, da v bloku nimamo ustreznega zaklonišča oz. ne ustreza normativom. Upravnik je našel ponudnika za obnovitev, vendar cena obnove znaša 107.000 EUR. Mi tega denarja nimamo oz. so bolj pomembne druge obnove (pušča streha, zamaka fasada itd.). S sostanovalci smo se pogovarjali, da bi spremenili namembnost zaklonišča npr. v kolesarnico. Zanima me, ali je to mogoče in kaj vse bi potrebovali.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

bralka

