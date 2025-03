Svetovalnica: Ali lahko nadzorni odbor odloča namesto etažnih lastnikov?

Spoštovani,

Zanima nas, ali ima nadzorni odbor večstanovanjske stavbe, ki naj bi deloval za stanovalce skrbno na podlagi spodaj sprejetih sklepov še dodatno razširjena pooblastila (tako imenuje upravnik), da lahko o vsem in o vseh zadevah odloča namesto etažnih lastnikov?

Kakšna pooblastila imajo člani nadzornega odbora na podlagi sprejetih sklepov, ki jih opisujem spodaj?

V letu 2019 je bil izveden 1 redni sestanek upravnika s stanovalci. Za ta sklep je takrat glasovalo 55,389 % lastnikov in pooblaščencev v solastniškem deležu, ki so sprejeli sklep, da etažni lastniki pooblaščajo nadzorni odbor za sodelovanje pri pridobivanju morebitnih dovoljenj, izbiri projektanta, sodelovanje pri pridobivanju ponudb, sodelovanje pri izbiri izvajalca ter ostalih aktivnostih, povezane z energetsko sanacijo stavbe, do zaključka naložbe. Plačilo izdelave PZI se izvrši iz sredstev rezervnega sklada. Nihče od takrat prisotnih se glasovanja ni vzdržal in nihče ni glasoval proti sklepu.

V letu 2022 je bil izveden 1 redni sestanek upravnika s stanovalci. Večinsko je bil potrjen sklep, da etažni lastniki z njim potrjujejo izvajalca za izvedbo toplotno izolacijske fasade ter toplotne izolacije podstrešja in kleti. S sklepom pa istočasno pooblaščajo člane nadzornega odbora in upravnika, da pridobi od ponudnika novo ažurirano ponudbo, od bank in Eko sklada pa informacijo o potrebni višini kredita z znano obrestno mero in konkretnim načrtom odplačevanja.

S sklepom etažni lastniki nalagajo nadzornemu odboru, da etažne lastnike z vsemi pridobljenimi informacijami pisno seznanja. Etažni lastniki bodo nato s pisnim soglasjem vsak svoje strinjanje s predstavljenim načrtom in nato zadolžili nadzorni odbor, da v imenu lastnikov za njihov račun sklene pogodbo z izvajalcem. Šele ko bodo vsi etažni lastniki seznanjeni s konkretnim zneskom potrebnega kredita, obrestmi, načrtom odplačevanja, bodo pooblastili upravnika, da v njihovem imenu in za njihov račun za potrebe financiranja sklene tripartitno pogodbo o odkupu terjatev z izbrano banko oz. Eko skladom. Nadzorni odbor bodo lastniki pooblastili, da izbere najbolj optimalno ponudbo za izvedbo nadzora, upravnik pa s tem izbranim nadzornikom sklene pogodbo za izvedbo nadzora. Stroški nadzora se plačajo iz sredstev rezervnega sklada.

V letu 2023 ni bilo izvedenega sestanka s strani upravnika, kar ni zakonito, saj bi moral biti po zakonu izveden vsaj enkrat.

V letu 2024 je bil izveden 1 redni sestanek in 1 izredni sestanek. Soglasno je bil sprejet sklep, da etažni lastniki potrjujejo vsebino gradbene pogodbe, odkup terjatev ter hkrati pooblaščajo za podpis upravnika in vse člane nadzornega odbora.

Lepo prosim za vaš odgovor samo glede tega.

Sanja

