Sto let star kulinarični zaklad izpod kamniških planin

Poznali so jo že stari Grki, a takrat še ni veljala za pikantno začimbo, ki obogati okus jedi, uporabljali so jo baje predvsem v zdravilne namene. Tudi v starem Rimu so jo menda zeliščarji in ljudski zdravilci priporočali predvsem pri težavah, kot so kačji ugrizi, izpadanje las, gobavost in uši. A njene blagodejne učinke poznamo še danes. Tako naj bi gorčica dobrodejno vplivala na prebavo, imela pa naj bi tudi protivnetne lastnosti. Velja za živilo, ki je bogato s koristnimi hranili. Odlično se poda k različnim jedem, naj bodo mesne, ribje ali zelenjavne, gorčica bo poskrbela za tisto pravo piko na i.

Zgodovinarji sicer predvidevajo, da so z gorčico kot začimbno omako, ki jo poznamo danes, prvi začeli eksperimentirati stari Rimljani. Ti so semena gorčice zmleli in jih pomešali s fermentiranim grozdnim sokom ter omako poimenovali »mustum ardens«, od koder izvira angleško poimenovanje »mustard«. Sicer pa imamo tudi v Sloveniji izredno zanimivo tradicijo pridelave in uporabe gorčice. V naši kulinariki se je uveljavila kot priljubljen dodatek k mesnim jedem, hrenovkam in marinadam. In ne le to, pohvalimo se lahko z legendarno kamniško gorčico, ki še danes nastaja po sto let starem receptu – izvirnem receptu Melanije Žargi. Ta nepogrešljivi kulinarični zaklad, prežet z bogato tradicijo, tako še vedno ohranja pristnost okusa, ki ga cenijo tudi v tujini.

Naročnik oglasne vsebine je ETA Kamnik