Preizkusite brezplačni hipnotični posnetek za spanec

Po podatkih NIJZ ima skoraj vsak tretji Slovenec vsaj občasne motnje spanja, med katerimi je najpogostejša nespečnost.

»Spanje je temelj duševnega in telesnega zdravja,« poudarja dr. Aleksander Šinigoj, licencirani master trener NLP, kovč in predavatelj za osebno in poslovno rast, ki se že več let posveča raziskovanju učinkovitega spanja in tehnik za njegovo izboljšanje. Dodaja, da lahko že preproste spremembe v rutini – kot so izogibanje modri svetlobi zvečer, sprostitvene tehnike in urejena spalna higiena – močno izboljšajo kakovost spanca.

Motnje spanja lahko vodijo v utrujenost, pomanjkanje fokusa, razdražljivost, dolgoročno pa tudi v težave s srcem, hormonska neravnovesja in celo depresijo. Ključni vzroki? Stres, neustrezne rutine, svetloba zaslonov in čezmerno razmišljanje pred spanjem.

