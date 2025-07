Sosedje so prenavljali, meni pa uničili stanovanje – pravnica svetuje

Pozdravljeni.

V večstanovanjski hiši so se vršile adaptacije dveh stanovanj, ki mejita na moje stanovanje. Inšpektor si je ogledal adaptacijo in menil, da imajo uporabno dovoljenje, zato se je primer zaključil.

V obeh primerih so tanjšali stene, vgradili preširoka okna, ki so vpeta na dveh straneh na betonski stebriček (ker je v stavbi plinska inštalacija, včasih ni bilo dopustno preozko vgraditi oken zaradi varnosti pri eksploziji). Nastale pa so tudi poškodbe v mojem stanovanju, in sicer na parketu in keramiki (parket razmajan, keramika napokana).

Kaj mi svetujete – na koga naj se obrnem in kako naj ukrepam?

bralec

