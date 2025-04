Sjögrenov sindrom: kako obvladovati simptome?

Sjögrenov sindrom (izgovori se »šógren«) je motnja imunskega sistema, pri kateri ta pomotoma napade lastne celice in tkiva. Kaže se predvsem z dvema najpogostejšima simptomoma – suhimi očmi in suhimi usti, saj so najprej prizadete sluznice in žleze, ki izločajo vlago v očeh in ustih, posledica tega je zmanjšano izločanje solz in sline. Paciente oči pečejo, srbijo ali imajo občutek peska v očeh, pri suhih ustih pa imajo občutek, kot da so polna vate, kar otežuje požiranje in govorjenje.

Poleg teh dveh glavnih simptomov imajo nekateri bolniki še druge težave, kot so bolečine, otekanje in okorelost sklepov, otekle žleze slinavke (zlasti tiste za spodnjo čeljustjo in pred ušesi), suha koža ali kožni izpuščaji, suhost nožnice, dolgotrajna utrujenost in trdovraten suh kašelj.

