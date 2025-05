Sinu bi rada dala stanovanje. Na kaj moram paziti, če to storim z darilno pogodbo?

Spoštovani!

Sinu bi rada podarila stanovanje z darilno pogodbo, ker so me podučili, da je to najbolj preprosto in da lahko vključim tudi potrebna varovala. Zanima me, ali se lahko vključi v pogodbo, da lahko stanovanje proda samo z mojim soglasjem. Ali je res, če bi ga želel prodati, torej z mojim soglasjem, denimo v petih letih od podpisa pogodbe, da plača višji davek na promet z nepremičnino? Me lahko opozorite še na kakšen problem, ki bi lahko nastal ob darilni pogodbi? Je sinu bolje podariti stanovanje oziroma ga nanj prepisati kako drugače?

Bralka Tina

Odgovarja Mag. Boštjan J. Turk, pravnik

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Da, taka pogodbena klavzula je mogoča, mora pa biti njen sestavni del tudi zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim sin dovoljuje vpis vaše pravice do soglasja glede odtujitve stanovanja v zemljiško knjigo.

Kar se tiče višjega davka na promet z nepremičninami zaradi prodaje v petih letih, to ne drži. Ta davek ostane enak, se pravi dvoodstoten. Verjetno ste imeli v mislih dohodnino od dobička od kapitala. Gre za davek, ki se plača od davčne osnove, ki predstavlja razliko med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi