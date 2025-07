Revmatizem: simptomi in obvladovanje sklepne bolečine

Beseda »revma« je pogovorni izraz, ki se uporablja za poimenovanje nekaterih bolezenskih stanj, ki prizadenejo mišice, sklepe in kosti. Strokovnjaki sicer bolj pogosto uporabljajo izraz revmatske bolezni. Gre za skupino obolenj, ki zajema več kot 200 različnih bolezenskih stanj.

Posamezniki, ki trpijo zaradi teh obolenj, se srečujejo z vrsto različnih težav; močne bolečine pri vsakodnevnih, enostavnih opravilih, otekanje sklepov in okorelost, omejena gibljivost, kronična utrujenost je le nekaj značilnih simptomov. Veliko ljudi z revmatizmom ima hude bolečine že pri čisto preprostih opravilih, kot so kuhanje, pospravljanje in celo oblačenje, mnogi med njimi doživljajo tudi hudo utrujenost, ki se lahko pojavi na primer že po kratkem sprehodu. V hujših primerih pa je močna utrujenost prisotna celo v mirovanju.

