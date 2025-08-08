Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

Avgust je glavni mesec za pridelek paradižnika, kumar, bučk, paprik in drugih plodovk, vendar nam sive lase povzroča toplo in vlažno vreme, idealno za širjenje bolezni vrtnin. Vremenskih razmer ne moremo nadzorovati, vseeno pa s pravilno uporabo naravnih sredstev lahko preprečimo najhujše. Na srečo nam moderna agronomija ponuja širok nabor ekoloških rešitev.

Zakaj se bolezni hitro razširijo

Glivične bolezni najlažje vstopajo v rastlino skozi rane, ki so na rastlini nastale zaradi toče, sodre, močnega vetra …, ali zaradi poškodb, ki jih povzročajo škodljivci, ptiči in žuželke. Te rane so kot avtocesta v rastlino, zato je pomembno, da se čim hitreje zacelijo.

...

Številne glivične bolezni potrebujejo vlago za svoje delovanje. To v praksi opazimo zelo enostavno, saj je paradižnik v rastlinjaku ali pod manjšo strehico ali balkonom precej bolj zdrav kot tisti, ki je na prostem.

Naročnik oglasne vsebine je Metrob