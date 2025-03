Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Kosti so tiste, ki naše telo držijo pokonci, ščitijo notranje organe in nam omogočajo gibanje. Povprečen odrasel človek ima v telesu 206 kosti in skupaj zajemajo 20 % telesne mase. Zdrava kost je sestavljena iz beljakovin, kolagena in mineralov (eden izmed najpomembnejših je na primer kalcij). Te snovi so gradniki, ki skrbijo, da kost ohranja normalno kostno gostoto, trdnost in stabilnost. Moč naših kosti je namreč odvisna od kostne gostote ali strokovno mineralne kostne gostote (MKG). Večja ko je, močnejše kosti imamo in seveda nasprotno. Na vzdržljivost kosti vplivajo še starost, genetika in stanje hormonov. Mineralna gostota kosti se sicer skozi življenje spreminja. V prvem delu življenja narašča, po 35. letu pa začne naravno upadati. To pomeni, da vsako leto v povprečju izgubimo 0,3–0,5 svoje mineralne kostne gostote.

