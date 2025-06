Odvzem služnosti: Zgodba o sosedih, razpokah in odločilnem znaku

Spoštovani.

V sodni poravnavi iz leta 2007 je bila določena služnost odvoza smeti, pluženja ceste in posipanje v času gradnje. Smo pa spregledali stavek, da to velja tudi po končani gradnji.

Ali lahko to spremenimo oz. zahtevamo izbris, glede na to, da se mi na hiši – na strani dovozne poti - dela škoda? Posegajo tudi izven določenih treh metrov, cesta pa je vsa razpokana.

Naročila sem znak za prepoved vožnje po mojem zemljišču nad 3.5 ton in bi ga postavila na svojem zemljišču. Ali lahko to naredim in preprečim vožnjo tako težkih vozil?

Hvala za vaš odgovor.

Vesna

