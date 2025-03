Obremenjenost strmo raste

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), globalni voditelj na področju zdravstvene tehnologije, začenja gibanje #ShareTheCare, ki poziva družine, prijatelje in skupnosti, naj pomagajo mamam pri delitvi skrbi za dojenčka, da lahko razporedijo skrb zase in za svoje potrebe. Philips Avent se zavzema za rušenje staromodnih idealov, da morajo mame »narediti vse« same. Poziv prihaja kot odgovor na raziskavo, ki razkriva, da imata dve od treh mam (61 %) samo eno uro ali manj dnevno za svoje osnovne potrebe.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Philips