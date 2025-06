Novi partner ne zmore sprejeti moje hčerke iz prvega zakona (svetuje Melita Kuhar)

Gospa Melita, hvala, da pomagate s svojimi odgovori razrešiti marsikatero dilemo. Zdaj pa jo imam tudi sama. Pred približno desetimi leti, ko je hči šla v prvi razred, sva se s partnerjem razšla. Ločitev je bil strašna, grozna, polna partnerjevih groženj in psihičnega nasilja.

On je seveda vmes že imel ljubico, ščuvala ga je proti meni in od njega zahtevala, da pridobi hčerko zgolj zase. Ljubica ni mogla imeti otrok in se mi kar zdi, da je hotela mojo hčer narediti za svojo. Po nekaj letih sodišča je dosegel, da ima on skrbništvo, jaz pa omejene stike. Nekaj je globoko narobe s sistemom, da je bilo kaj takega možno. Skrbela sem za to, da sva se s punčko imeli lepo, ko sva bili skupaj, govorila sem ji, da jo imam zelo rada in da jo ima rad tudi oči.

Pred pol leta, v drugem letniku, je čez noč pobegnila od očeta in njegove nove žene ter pribežala do mene. Za vrnitev k očetu noče niti slišati! Da ne bo več trpela njunega maltretiranja, podrejanja in zahtev, ki se nikoli ne končajo.

Prek odvetnice smo se dogovorili za mediacijo, da je bivši končno doumel, da hči ni njegova lastnina in da ima pri sedemnajstih tudi svojo voljo. Kmalu bo polnoletna, tako da je popustil in nehal rovariti proti meni.

A zdaj je nastalo novo vprašanje: moj novi partner nekako ne zmore sprejeti moje hčerke v svoje srce. Poredko jo je videval in je jezen, ker pravi, da je njemu ukradla mene, ko se je tako na hitro priselila. Sem med dvema ognjema. Dobesedno. Vesela, da je hči pri meni, in obenem prestrašena, kaj bo z mojo zvezo. Hči pravi, da se čisto v redu razume z njim. Vse skupaj je velika zmešnjava. Kaj bi mi svetovali?

Hvaležna bralka Neda

Odgovarja Melita Kuhar, strokovnjakinja za odnose

Hvala za izkazano zaupanje in da ste z mano ter bralkami in bralci delili svojo zgodbo, ki je dejansko polna zmešnjav. A takšno je tudi življenje, preizkuša nas in ko nam nekaj podari, nam včasih kaj tudi vzame.

Zelo vesela sem vaših besed, da imata z najstniško hčerko lep in ljubeč odnos, čeprav sta bili malo skupaj in sta jo oče in njegova partnerica skušala odtujiti od vas. Pomemben je vajin odnos kot temelj zaupanja hčerke, da se lahko še tako zapletena razmerja prej ali slej razrešijo. Očitno je vaša mlada dama zelo pogumno dekle, da je zapustila dom očeta in se zatekla k vam.

Zdaj vi trije oblikujete sestavljeno družino. Verjamem, da je za vašega partnerja sedanja situacija dokaj težka in je bil prepričan, da ...

