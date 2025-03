Nezvestoba. Ostati ali oditi? (nasvet Melite Kuhar)

Kaj je za vas nezvestoba? Za mnoge je to, ko si začne eden dopisovati z drugim bolj osebna sporočila. Čas, ki bi ga sicer namenjal dragi ali dragemu, porablja za visenje na telefonu in manično hipno odgovarja na sporočila, po možnosti naenkrat nosi telefon povsod s seboj in ga skriva.

Imate tudi vi takšno izkušnjo?

Recimo, da je to uvod v nezvestobo, ki se lahko nadaljuje bodisi s fizičnim, se pravi spolnim stikom bodisi ostane platonska. Nezvestoba je tudi, ko se eden od njiju zaljubi v nekoga drugega, kar pomeni izdajo čustvene monogamnosti. Običajno sledi tudi spolna nezvestoba.

Nezvesti smo tako ženske kot moški. Pri tem vedno povprašam, kaj je šlo narobe v trenutni zvezi, da je eden od partnerjev postal nezvest.

Pogosto mi naštejejo, da sta si postala samoumevna, da ni bilo časa zanju, da so otroci terjali svoj davek ukvarjanja z njimi, da prihajata izčrpana iz službe domov in da nimata ne energije ne časa še za partnersko pogovarjanje, kaj šele za strastno intimnost.

Ko pa nekdo drug nameni nekaj sveže pozornosti, se hitro vžgemo, ker se začnemo zavedati, da si želimo komplimentov, pozornosti, drhtenja, strasti in nepozabne intimnosti, kar naglo preide v čustveno in spolno prevaro.

Žena me je prevarala

Par mojih let pride, on zelo jezen, razočaran in besen rohni, da ga je žena prevarala in da se mu meša od bolečine. Hčerka živi v tujini že nekaj let, ostala sta sama v veliki hiši na podeželju, oba sta zaposlena v zahtevnih službah in sta naredila kar dobri karieri. Vse imata, sta pa izgubila partnerski odnos.

Ona ga gleda polna nemoči in obenem jeze. Odpre se, da on nima pravice takole noreti, ker jo je prvi prevaral pred petimi leti in da je to trajalo kar pol leta. Ona je to odkrila po naključju, ko je njegov telefon zapiskal, pa mu ga ni uspelo pravočasno skriti.

Zahtevala je, da ji pokaže vsa sporočila in ji pove, koliko časa traja afera, kdo je ta ženska in zakaj jo je prevaral. Sprva je zanikal, da ni to dopisovanje nič resnega, a ker je vztrajala in grozila, da jo bo poklicala in vprašala, kaj se gresta, je popustil in ji vse priznal.

Skoraj jo je kap, ko ji je razlagal ...