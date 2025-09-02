Predstavitvena informacija

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
Fotografija: Zdravje postaja vse bolj cenjena vrednota. Ko zbolimo ali se poškodujemo, si najbolj od vsega želimo, da bi se čim hitreje vrnili v vsakodnevno rutino. FOTO: Depositphotos
Zdravje postaja vse bolj cenjena vrednota. Ko zbolimo ali se poškodujemo, si najbolj od vsega želimo, da bi se čim hitreje vrnili v vsakodnevno rutino. FOTO: Depositphotos

Prav v takih trenutkih svojo vrednost pokaže dodatno zdravstveno zavarovanje. Varuh zdravja, Vzajemna, največja specializirana zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji, se vsak dan srečuje z resničnimi zgodbami ljudi, ki jim je pravočasna zdravstvena pomoč vrnila zdravje, včasih celo rešila življenje in jih hkrati zaščitila pred hudimi finančnimi posledicami.

Med primeri, ki so se letos dotaknili vseh zaposlenih na Vzajemni, je tudi zgodba slovenskih staršev, ki so bili z enoletnim malčkom v tujini na počitnicah. Otrok je na dopustu utrpel hude opekline in račun za zdravljenje v tujini je znašal 300.000 evrov. Zaradi zdravstvenega zavarovanja za tujino pri Varuhu zdravja, Vzajemni, so se lahko popolnoma posvetili okrevanju otroka, ne da bi jih skrbeli astronomski stroški zdravljenja, saj so vse v zvezi s tem uredili pri Vzajemni.

Ko se zgodi nepričakovano – huda bolezen, nezgoda ali nujna medicinska pomoč v tujini –, se zavarovanje spremeni v nekaj zelo konkretnega: čas, pomoč, življenje. Varuh zdravja, Vzajemna, postaja zanesljiv partner v skrbi za naše zdravje. S svojimi storitvami omogoča hiter dostop do zdravnikov, asistenčni center za pomoč zavarovancem, zavarovanja za tujino, nezgodna in kolektivna zavarovanja, pa tudi strokovno podporo, ki razume človeka, ne le sistema.

Naročnik oglasne vsebine je Vzajemna

