Kako uspešno obvladati bolečine v križu?

Bolečina v križu je simptom in ne bolezen, prizadene pa lahko kogar koli, ne glede na starost, in povzroča številne omejitve pri vsakodnevnih dejavnostih. Lahko izzveni sama od sebe, v nekaterih primerih pa na tak način telo opozarja na težave, ki zahtevajo našo pozornost.

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo akutne bolečine v križu, ki zajema širok spekter različnih vrst bolečine. Tako kot drugi simptomi, na primer glavobol in omotica, ima lahko različne vzroke, najpogosteje pa gre za nespecifično bolečino v križu. Ta izraz se uporablja, kadar vzroka bolečine ni mogoče določiti. Čeprav to stanje običajno izzveni samo od sebe, pogosto preide v kronično obliko, ki je posledica zapletenih interakcij med biološkimi, psihološkimi in socialnimi dejavniki.

Akutno bolečino v križu lahko sprožijo fizični dejavniki (npr. nepravilno dvigovanje), psihosocialni dejavniki (npr. utrujenost) ali kombinacija obeh (npr. nepozornost med dvigovanjem). Vendar pa približno tretjina bolnikov z akutno epizodo ne more navesti sprožilnega dejavnika.

Klinični potek bolečine v križu je pogosto ugoden, zato veliko bolnikov ne potrebuje obsežnejše medicinske oskrbe. Vzrok bolečine v križu ni vedno jasen, razen pri ljudeh z malignimi boleznimi, nepravilnostmi ali poškodbami v predelu hrbtenice. Redki primeri bolečine v križu so posledica resnih medicinskih patologij in zato zahtevajo diagnostično obravnavo ali napotitev k specialistu.

