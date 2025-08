Kako prepoznati spinalno stenozo? Simptomi in zdravljenje

Spinalna stenoza se najpogosteje pojavi v spodnjem delu hrbta in v vratu, ko se prostori v hrbtenici zožijo, kar ustvarja pritisk na hrbtenjačo in korenine živcev, ki potujejo skozi hrbtenico.

Hrbtenjača je snop živcev, ki izhaja iz baze možganov in poteka po sredini hrbtenice. V anatomiji hrbta je veliko različnih struktur, ki skupaj omogočajo oporo telesu. Hrbtenica je razdeljena na štiri dele: vratni (cervikalni) del, prsni (torakalni) del, ledveni (lumbalni) del ter križnico in trtico (sakrum in trtica). Spinalna stenoza se najpogosteje razvije v ledvenem in vratnem delu hrbtenice.

Nekateri ljudje s spinalno stenozo nimajo simptomov. Drugi lahko občutijo bolečino, mravljinčenje, odrevenelost in mišično šibkost. Simptomi se lahko sčasoma poslabšajo.

