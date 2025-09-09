Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

To ni le prostor, kjer hranimo hrano, temveč je srce doma, kjer se vsakodnevno rojevajo ideje za obroke, druženja in male rituale. Samsung je s hladilnikom Family Hub ustvaril pametnega pomočnika, ki poskrbi, da je življenje v kuhinji pregledno, urejeno in preprosto.

Family Hub: vaša pametna baza

Hladilnik Family Hub se ponaša z elegantnim 54,6-centimetrskim zaslonom, ki ni le dekoracija, ampak prava upravljalna plošča vašega doma. Prek njega lahko ustvarjate nakupovalne sezname, načrtujete obroke, delite družinski koledar ali ob kuhanju poslušate svojo najljubšo glasbo.

S funkcijo Vision Inside, ki lahko prepozna do 37 vrst svežih živil in 50 vrst predelanih živil, so živila vedno pod nadzorom. Vgrajene kamere spremljajo vsebino hladilnika, prepoznajo izdelke in vas opozorijo, kaj manjka ali čemu bo kmalu potekel rok trajanja. Tako ne le prihranite čas pri nakupovanju, ampak tudi zmanjšate zavrženo hrano. Organizacija postane povsem naravna: seznam živil se samodejno sinhronizira z aplikacijo SmartThings, kjer ga lahko dopolnjujete, razdelite po kategorijah ali delite z družinskimi člani.

Pametni asistent Bixby pa poskrbi, da so opravila še preprostejša. Z enim ukazom dodate mleko na seznam, preverite vreme za piknik ob koncu tedna ali poiščete recept za hitro večerjo.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Samsung