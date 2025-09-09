Predstavitvena informacija

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
FOTO: Samsung
FOTO: Samsung

P. I.
09.09.2025
09.09.2025 ob 13:14
P. I.
09.09.2025 ob 13:03
09.09.2025 ob 13:14

To ni le prostor, kjer hranimo hrano, temveč je srce doma, kjer se vsakodnevno rojevajo ideje za obroke, druženja in male rituale. Samsung je s hladilnikom Family Hub ustvaril pametnega pomočnika, ki poskrbi, da je življenje v kuhinji pregledno, urejeno in preprosto.

Family Hub: vaša pametna baza

Hladilnik Family Hub se ponaša z elegantnim 54,6-centimetrskim zaslonom, ki ni le dekoracija, ampak prava upravljalna plošča vašega doma. Prek njega lahko ustvarjate nakupovalne sezname, načrtujete obroke, delite družinski koledar ali ob kuhanju poslušate svojo najljubšo glasbo.

S funkcijo Vision Inside, ki lahko prepozna do 37 vrst svežih živil in 50 vrst predelanih živil, so živila vedno pod nadzorom. Vgrajene kamere spremljajo vsebino hladilnika, prepoznajo izdelke in vas opozorijo, kaj manjka ali čemu bo kmalu potekel rok trajanja. Tako ne le prihranite čas pri nakupovanju, ampak tudi zmanjšate zavrženo hrano. Organizacija postane povsem naravna: seznam živil se samodejno sinhronizira z aplikacijo SmartThings, kjer ga lahko dopolnjujete, razdelite po kategorijah ali delite z družinskimi člani.

Pametni asistent Bixby pa poskrbi, da so opravila še preprostejša. Z enim ukazom dodate mleko na seznam, preverite vreme za piknik ob koncu tedna ali poiščete recept za hitro večerjo.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

 

Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

