Kaj je z moškimi? Čisto mirno mi je povedal, da ima doma ženo in otroke

Draga Melita,

hvala za vaše modrosti, prve jih preberem in se veliko naučim. Sem zmedena in verjamem, da mi boste znali kaj uporabnega svetovati. Samska sem že dve leti, stara nekaj malega čez trideset let, obupno si želim družino, torej želim svojega moškega, s katerim bi začutila, da sva zrela za otroke. A to je res težko najti!

Spoznala sem, da veliko moških vara svoje partnerice, ker ko spoznam koga, mi čisto mirno pove, da ima doma ženo in otroke, a da bi me imel za zabavo, če le ne bom preveč tečna in posesivna. Obupno! Zelo sem razočarana.

Pred pol leta mi je pisal sošolec iz osnovne šole, ker je videl moj profil na facebooku, mi laskal in izkazoval komplimente, pa sem postala zainteresirana. Rekel je, da je ločen in ima majhnega otroka ter da sem mu bila vedno všeč, pa se je opogumil in mi pisal. Ko sva se dobila v živo, mi je bil prijeten, ob njem sem se počutila sproščeno, ko sva obujala osnovnošolske spomine.

Padla sem na njegov šarm in imela občutek, da sem mu tudi jaz všeč. K sreči si nisem domišljala, da bi si bila usojena, ker se je kmalu izkazalo, da je v resnici še bolj ranjen in razočaran kot jaz. Po dveh mesecih vedno bolj redkega druženja mi je napisal, da je čustveno otopel in da mi ne more dati, kar bi potrebovala. In izginil z obzorja.

Kaj se dogaja, Melita? Mi znate pojasniti, kakšni so postali moški? Najprej te osvaja in potem izgine. Saj sem ga prebolela, a kaj me še čaka, saj želim koga »normalnega«. Kar strah me je. Hvala za odgovor.

Bralka iz Gorenjske

Odgovarja Melita Kuhar, strokovnjakinja za odnose

Spoštovana bralka, hvala za iskreno napisano vprašanje, ki ga res pogosto slišim od svojih strank v Svetovalnici, gre pa v obe smeri. Tudi moški, ki hodijo k meni individualno, pogosto potarnajo, kaj je z modernimi ženskami. Kam so se izgubili nežnost, ženstvenost, sprejemanje in razumevanje, kakor si mnogi moški predstavljajo, da so lastnosti nas žensk.

Pravijo mi, da se počutijo ...