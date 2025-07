Draga Melita, sem v novi zvezi, a mislim na bivšega

Draga Melita,

se mi zdi, kot da vas osebno poznam, ker vas spremljam že dolgo. Od vas se učim, kaj je odnos do sebe in fanta. Skupaj sva tri leta, kmalu bova stara trideset. Imava lepo zvezo, se razumeva in se podpirava. Imam pa problem iz preteklosti. Mislim na prejšnjo zvezo, ki je trajala dve leti, in ugotavljam, da je bila res nezdrava.

Berem zapise o narcisih, kako uničijo partnerja, in sem vedno bolj prepričana, da je bil prejšnji prav to. Sprva ljubezensko bombardiranje, potem je izginil in me ignoriral nekaj dni, tudi po en teden, nakar se je spet pojavil pri mojih vratih, ves sladek in srčkan. Popolnoma zmedena sem mu popustila in mu verjela, da se je spremenil. In ponovno in spet isti vzorec. Vedno bolj ugotavljam, da se je v resnici zelo nespoštljivo vedel do mene, jaz pa sem to dovolila.

Moram pa biti poštena in vam priznati, da je bil najin spolni odnos vrhunski, nor, obsedena sva bila drug z drugim v postelji, a kaj ko potem nisem več vedela, ali bo spet izginil in me pustil z zlomljenim srcem. Skratka, enkrat mi je uspelo in sem mu postavila zid, nisem mu več odgovarjala in ni ga bilo več. Nisem vedela, ali naj bom tega vesela ali žalostna, ker sem pogrešala tisto njegovo zmešano energijo in navihanost.

Vse to sem povedala tudi novemu fantu, pa je kar razumel. Mogoče še vedno nisem čisto prebolela bivšega, a mi gre dobro. Mi lahko pomagate, da ga do konca prebolim? Nočem več njegove sence v tej lepi novi zvezi.

Rada vas berem, Mia

Odgovarja Melita Kuhar, strokovnjakinja za odnose

