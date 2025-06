Celostno zdravljenje rupture medialnega meniskusa

Posledice lahko vplivajo na mobilnost in kakovost življenja, zato sta zgodnja diagnoza in pravilno zdravljenje ključnega pomena za dobro okrevanje. Meniskusi so del kolenskega sklepa, ki se pogosto poškoduje, pri čemer se poškodbe delijo na akutne in degenerativne rupture.

Akutne rupture nastanejo zaradi specifične poškodbe med nenadnim gibom, pri katerem se koleno zvije, stopalo pa ostane na tleh. Degenerativne rupture so posledica obrabe in ne določene poškodbe. Razlikovanje med obema vrstama je ključno, saj se njuno zdravljenje bistveno razlikuje.

Za degenerativne rupture meniskusa ni enega samega specifičnega vzroka. Pogosto se pojavljajo vzporedno z zgodnjimi znaki osteoartritisa, ki spada med normalne procese staranja sklepov, vendar niso vedno znak njegove prisotnosti. Degenerativne rupture meniskusa se pojavljajo pri ljudeh v srednjih letih in pri starejših. Težave se lahko razvijajo postopoma in sčasoma slabšajo, pri čemer je bolečina lahko difuzna, pojavlja se lahko globoko v sklepu ali ob nekaterih gibih, brez jasne lokalizacije.

Vendar pa ima veliko ljudi srednjih let in starejših degenerativne rupture meniskusa brez bolečin v kolenu, saj so spremembe v meniskusih popolnoma normalne starostne spremembe v kolenu.

