Bolečina v nogah in občutek težkih nog? Ukrepajte čim prej

Ker se z njo srečuje veliko odraslih, je Krka, d. d., iz Novega mesta v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije maja in junija v izbranih zdravstvenih domovih in centrih za krepitev zdravja izvajala meritve venskega pretoka. Njihov namen je bil zgodnje odkrivanje kronične venske bolezni in preprečevanje njenega napredovanja z nasveti za zdravljenje. Kaj so meritve pokazale o zdravju ven prebivalcev Slovenije?

Kronična venska bolezen je bolezen ven na nogah, pri kateri se kri zaradi oslabljenih venskih zaklopk prepočasi vrača proti srcu in zastaja v nogah. Bolezen, ki prizadene vsakega drugega odraslega, z leti napreduje in poslabša kakovost življenja. Raziskave kažejo, da imajo osebe s kronično vensko boleznijo tudi dvakrat večje tveganje za resne srčno-žilne dogodke.

