Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
Fotografija: Bakerjeve ciste se najpogosteje pojavljajo zaradi poškodbe hrustanca ali meniskusa, poškodbe kolena in zaradi sočasne degenerativne bolezni kolenskega sklepa. FOTO: Medicofit
Bakerjeve ciste se najpogosteje pojavljajo zaradi poškodbe hrustanca ali meniskusa, poškodbe kolena in zaradi sočasne degenerativne bolezni kolenskega sklepa. FOTO: Medicofit

P. I.
26.08.2025 ob 08:13
26.08.2025 ob 08:25
P. I.
26.08.2025 ob 08:13
26.08.2025 ob 08:25

Čas branja: 1:32 min.

Pri Bakerjevi cisti že preproste dejavnosti, kot so hoja po stopnicah, klečanje ali celo popolno iztegovanje noge, lahko postanejo velik izziv.

Poplitealna cista, bolj znana kot Bakerjeva cista, je bolezensko stanje, pri katerem na zadnji strani kolena v predelu kolenske kotanje nastane oteklina, napolnjena s tekočino. Njen glavni simptom je mehka bulica na zadnji strani kolena, ki se razvije posteriomedialno – zadaj tik pod kolensko gubo na notranji strani. Pri odraslih so Bakerjeve ciste pogosto povezane z degenerativnimi obolenji kolena, bolniki pa poročajo o občutku napetosti, nelagodju in bolečinah za kolenom.

Najpogostejše pri osebah, starih od 35 do 70 let

Bakerjeve ciste se največkrat razvijejo pri odraslih, starih od 35 do 70 let. Pogostejše so pri starejših, saj se z leti poveča verjetnost, da se v kolenu vzpostavi povezava med sklepom in sluznimi vrečami (burzami), kamor lahko odteka odvečna sklepna tekočina. Bakerjeve ciste se pojavljajo tudi pri otrocih, in sicer med 4. in 7. letom starosti, vendar je klinična slika drugačna kot pri odraslih.

