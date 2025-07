Prenapolnjen hladilnik je bolj potraten

V vročem poletju je na preizkušnji tudi hladilnik. Ta naprava namreč za ohranjanje optimalne temperature opravlja nadure, zaradi nekaterih napak pa potroši še več energije, kot bi je, če bi se jim izogibali. Hkrati napačna raba skrajšuje njegovo življenjsko dobo. Tukaj je pet najpogostejših napak, ki se jim je poleti dobro izogniti.

Zrak naj kroži

Poleti ga pogosto napolnimo do zadnjega kotička: steklenice vode, sadje, zelenjava, ohlajeni obroki, sokovi, vse to se znajde v njem. Vendar je v prepolnem hladilniku ovirano kroženje zraka, zato mora naprava delovati s polno močjo, da bi ohranila primerno temperaturo. To lahko povzroči neenakomerno hlajenje, hitrejše kvarjenje hrane in večjo porabo energije. Napolnjen naj bo od 70 do 80 odstotkov kapacitete. Za prost pretok zraka naj se živila v njem ne dotikajo zadnje stene.

Pogosto in dolgotrajno odpiranje vrat vanj spusti topel zrak. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Ne stojte pred vrati

Ko zunaj pripeka, se hladilnik zdi kot osvežujoča oaza, a pogosto in dolgotrajno odpiranje vrat (še posebno če dolgo razmišljamo, kaj bi vzeli iz njega) v notranjost spusti topel zrak. Naprava zato porabi več energije, da se njena notranjost znova ohladi na optimalno temperaturo. Preden ga odprete, premislite, kaj potrebujete. Živila v njem razporedite tako, da bodo tista, ki jih pogosto potrebujete, hitro pri roki.

Tesnila redno brišite z vlažno krpo.

Ne na soncu

Poleti pogosto preurejamo kuhinjo, a če hladilnik pristane poleg pečice, štedilnika, mikrovalovne pečice ali ob sončnem oknu, to vpliva na njegovo učinkovitost. Višja zunanja temperatura okoli naprave pomeni večji napor za ohranjanje notranjega hladu. Hladilnik naj bo čim dlje od virov toplote. Za njim naj bo dovolj prostora za dobro prezračevanje.

Napolnjen naj bo od 70 do 80 odstotkov kapacitete.

Jedi naj bodo hladne

V vročini želimo ostanke kosila hitro ohladiti, vendar pospravljanje še toplih jedi v hladilnik dviguje notranjo temperaturo, kar ovira delovanje naprave in lahko škoduje drugim živilom. Jedi v največ dveh urah najprej ohladite na sobno temperaturo, šele nato jih pospravite v hladilnik.

Za dobro delovanje občasno posesajte rešetko na zadnji strani hladilnika. FOTO: Lightcooker/Getty Images

Nujno čiščenje

Poleti se na zadnji rešetki in gumijastih tesnilih vrat hitreje nabirata prah in vlaga. Če so tesnila umazana ali poškodovana, vrata morda ne tesnijo dobro, zato v hladilnik vdira topel zrak, naprava pa porablja več energije. Tesnila redno brišite z vlažno krpo in preverjajte, kako dobro tesnijo. Za dobro delovanje občasno posesajte rešetko na zadnji strani hladilnika.