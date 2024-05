Pravi pripomoček za najtežje dostopna mesta

Vzdrževanje ustrezne ustne higiene je lahko za veliko ljudi izziv, saj večinoma uživamo izredno kariogeno prehrano, to pomeni takšno, ki vsebuje veliko sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov. Te snovi so poleg nekaterih ustnih bakterij glavni vzrok za nastanek kariesa oziroma zobne gnilobe. Neustrezna higiena z akumulacijo plaka ob robu zoba vodi v vnetje dlesni, to pa lahko preide v vnetje obzobnih tkiv oziroma parodontalno bolezen, kar se pokaže kot umikanje obzobnih tkiv in povečana majavost zob. Posledice neustrezne higiene lahko preprečimo tudi z uporabo ščetke z enim snopom ščetin, ki se od navadne ščetke torej razlikuje po številu ščetin, obliki in načinu uporabe.

