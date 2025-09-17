  • Delo d.o.o.
Praktični igralni kotiček: Ob nakupu nove igrače naj gre ena stara stran

Dobro organiziran igralni prostor spodbuja k samostojnemu igranju in olajša pospravljanje.
A. J.
 17. 9. 2025 | 16:32
Statistika pravi, da starši danes preživijo z otroki dvakrat toliko časa, kot so ga pred petdesetimi leti, psihologi pa opozarjajo, da to ni nujno dobro. Otrok se mora znati igrati tudi sam, in ker samostojna otrokova igra razbremeni tudi starše, prispeva h kakovostnejšemu vsakdanu vseh v družini. Eden od načinov, kako otroka spodbuditi, da se bo več igral sam, je organizacija igralnega prostora. Knjigo na to temo je letos izdala vplivnica Myriam Sandler, ustanoviteljica spletne skupnosti Mothercould. V Playful by Design (Igriv po zaslugi opremljanja) svetuje, kako najbolje organizirati prostor za igro.

Eden glavnih nasvetov je, da odstranimo odvečne igrače. Manj igrač pomeni manj dela za nas, otrok pa bo tako lažje našel svoje najljubše. Dejstvo je, da se otroci igrajo le s kakimi desetimi odstotki igrač, ki jih imajo. Prvi korak pri organizaciji je, da odstranite podvojene in polomljene igrače ter tiste, s katerimi se otrok ni igral več kot šest mesecev.

Vsakih nekaj tednov zamenjajte komplet za aktivno igranje

Ko opravite prvo nalogo, razdelite igrače na aktivne in neaktivne. Prve naj bodo na dostopnih mestih in otroku na očeh, druge pa shranite v omare in predale. Aktivnih naj bo le od deset do 15. Vsakih nekaj tednov zamenjajte komplet za aktivno igranje. Otrok se tako ne bo naveličal igranja z nenehno istimi igračami. Igralni kotiček razdelite po območjih. Na enem delu naj bo ustvarjalnica z barvami, plastelinom, papirjem in drugimi pripomočki. Drug kotiček naj bo namenjen gradnji, tam shranite kocke različnih vrst. V mehak kotiček spadajo plišaste igrače, blazine. Še en kotiček imejte na primer za igranje vlog – tam so lahko mini trgovina, štedilnik, akcijske figurice in podobno. Območja razdelite glede na otrokove interese, pri tem pa si lahko pomagate z barvnimi nalepkami, pri katerih je vsaka barva eno območje. Tako na primer na vse ustvarjalne igrače prilepite rumeno piko, na igrače za gradnjo pa rdečo.

Igrače hranite v več manjših, najbolje prozornih škatlah. Vsako označite z nalepko (namesto napisa lahko uporabite barve), da boste takoj vedeli, kaj je v njej. Majhne škatle bodo omogočile, da bo otrok po želji sam jemal iz njih igrače in jih vanje tudi pospravil. Postavite jih na mesta, dostopna otroku. Otroku bodo uporabo olajšale škatle na kolescih.

Uvedite pravilo, da mora ob nakupu nove igrače ena stara stran. Tako boste preprečili kopičenje.

Pri pospravljanju igrač naj vedno sodeluje otrok. Opravilo spremenite v igro, da bo otrok raje sodeloval. Lahko na primer tekmujete, kdo bo pospravil prej ali pa med delom pojete pesmico. Tudi nagrada, kot je risanje srčka ali zvezdice na roko, deluje. Pospravljanje igrač lahko postane zabaven družinski vsakodnevni večerni ritual. Naj ne traja predolgo, 10 minut je dovolj. Ne zahtevajte od otroka, naj bo igralni kotiček popolno pospravljen; za začetek je dovolj že, da mu vcepite navado pospravljanja za seboj.

otroci igrače pospravljanje
