Opel ne bo izdeloval samo električarjev

Nemški proizvajalec avtomobilov Opel je spremenil svojo ambiciozno strategijo prehoda na proizvodnjo izključno električnih vozil. Namesto da bi od leta 2028 v Evropi dobavljal le vozila na baterijski pogon, kot je napovedoval doslej, bo ponujal modele z motorji z notranjim izgorevanjem še bistveno dlje.

Vsak model bo na voljo z različnimi vrstami pogona.

Opel ima sedež v nemškem Rüsselheimu in od leta 2021 posluje v okviru koncerna Stellantis. Vodstvo je spremembo strategije pojasnilo s povpraševanjem strank, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Če bodo stranke to zahtevale, se bodo še naprej osredotočali na svojo prejšnjo strategijo »večenergijskih vozil«, so pojasnili v Oplu. To pomeni, da bo vsak model na voljo z različnimi vrstami pogona, kot so popolnoma električni, priključni hibrid, blagi hibrid ali motor z notranjim izgorevanjem. »To ni nujno omejeno na leto 2028, če bodo zahteve na strani povpraševanja drugačne,« so v odgovoru na več medijskih poročil sporočili iz podjetja.

Dirkalno corso bo mogoče preizkusiti v Gran Turismu 7 za Sonyjev playstation. FOTOGRAFIJI: Opel

Leta 2023 je izvršni direktor Opla Florian Huettl napovedal leto 2028 kot ciljni datum za postopno opustitev prodaje vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem v Evropi. Vendar se je dobičkonosnost Opla v zadnjih letih zmanjšala, načrti za veliko tovarno baterijskih celic na lokaciji podjetja v Oplovem obratu v Kaiserslauternu pa so bili začasno ustavljeni. Kljub temu namerava Opel še naprej razvijati električne pogonske sisteme. V podjetju pravijo, da so pripravljeni na elektrificirano mobilnost in so prvi nemški proizvajalec s popolnoma elektrificirano paleto modelov na trgu.

Hudi električar

Le teden dni po tem, ko je Opel dal namig o prihajajočem konceptnem avtomobilu, je razkril celotno serijo fotografij in ime avtomobila, ki bo septembra doživel svetovno premiero na avtosalonu IAA Mobility 2025 v Münchnu in s katerim ne napoveduje le smeri prihajajočih modelov GSE, temveč tudi potrjuje zavezanost v segmentu majhnih avtomobilov.

2 sekundi potrebuje do 100 km/h.

Zverinici se reče opel corsa GSE vision gran turismo, pohvali pa se lahko s hudo športnim videzom in dvema elektromotorjema s skupno močjo 588 kW (800 KM) in 800 Nm navora, ki avto v dveh sekundah poženeta do stotice in do največje hitrosti 320 km/h. Avto ima tudi funkcijo »boost«, ki omogoča dodatnih 59 kW (80 KM) do štiri sekunde za še lažje prehitevanje (na dirkalni stezi); po izpraznitvi je funkcija ponovno na voljo po 80 sekundah. Kljub bateriji s kapaciteto 82 kWh električni dirkalnik tehta le 1170 kg, ker še uporablja superlahke materiale. Mimogrede, avto bo mogoče preizkusiti tudi v videoigri Gran Turismo 7 za Sonyjevi igričarski konzoli playstation.