Oleander uspeva tudi na celini

Oleander, ta zimzeleni grm, lahko zraste do tri metre visoko in je prekrasen s svojimi razkošnimi cvetovi v odtenkih rožnate, bele, rdeče, rumene in oranžne barve. Poleg tega, da je čudovit okras slehernega dvorišča, je tudi izjemno odporen proti suši in visokim temperaturam pa tudi proti slani morski vlagi, zaradi česar je idealen za sajenje na obalnih območjih.

Vendar pa lahko uspeva tudi drugje. Vedno več prebivalcev celine se odloča za ta grm, je pa treba prilagoditi nego. Zime v notranjosti naše države so namreč bistveno hladnejše kot ob obali, zato oleander na prostem ne bo preživel prav zaradi zmrzali in prenizkih temperatur.

Oleander je najbolje posaditi spomladi, ko mine nevarnost zmrzali.

Če želite, da bo uspeval tudi daleč proč od morja, ga bo treba gojiti v velikih loncih, ki jih boste pozimi prenesli v zaprte, a svetle in zračne prostore, da bo rastlina lažje preživela hladne mesece. V velikem loncu ga boste lahko enostavno premaknili v notranjost, zlasti tedaj, ko bodo temperature pod 5 °C. Pozimi bo treba oleander hraniti v svetlem, zračnem prostoru, kot sta rastlinjak in zimski vrt, ali pa ob južni steni hiše, kjer je temperatura nad lediščem. Pomembno je, da prostor ni pretopel, saj pozimi rastlina vstopa v fazo mirovanja in ne mara temperaturnih nihanj.

Je tipična sredozemska rastlina. FOTO: Adisa/Getty Images

Če se ga boste odločili posaditi na vrtu, izberite zaščiteno mesto z veliko sonca. Korenine obdajte s plastjo zastirke (slame, suhega listja ali borovega lubja) za izolacijo in zaščito pred zmrzaljo. V hladnih mesecih lahko rastlino pokrijete s tkanino oziroma plastičnimi ponjavami, vendar ne pozabite, da ta metoda ni 100-odstotno zanesljiva.

Tla naj bodo odcedna

Najbolje ga je posaditi spomladi, ko mine nevarnost zmrzali oziroma ko se tla dovolj ogrejejo in so temperature stabilno nad 10 °C. Po spomladanskih zmrzalih bo to najboljši čas, da bo začela rastlina normalno rasti in se privajati na novo lokacijo, še preden bo nastopila poletna vročina.

Če bo rasel v posodi, lahko to storite še nekoliko prej, a ga zaščitite pred morebitnimi nižjimi nočnimi temperaturami. Sajenje prej ni priporočljivo, saj bi lahko mraz poškodoval rastlino, ni je priporočljivo saditi niti pozno v sezoni (poleti ali jeseni), saj rastlina takrat ne bo imela dovolj časa, da bi se ukoreninila pred zimo.

Na celini ga pred zmrzaljo prenesemo v svetel, zračen prostor.

Luknja naj bo globoka in široka vsaj 50 x 50 cm, da bodo imele korenine dovolj prostora. Rastlina ima raje dobro odcedna, rahlo kiselkasta do nevtralna tla (pH od 6 do 7). Če so tla težja in glinasta, je priporočljivo izboljšati drenažo tako, da na dno luknje naložite nekaj gramoza ali kamenja. Pred sajenjem v jamo dodajte dobro predelan kompost ali organsko gnojilo, ki bo zagotavljalo hranila. Previdno razprostrite korenine v luknjo, rastlino pa posadite na enako globino, kot je bila v loncu, ter izdatno zalijte.

Če se boste držali navodil, bo cvetel tudi v notranjosti države. FOTO: Iryna Inshyna/Getty Images

Po sajenju okoli rastline nanesite približno 5 cm debelo plast zastirke, ki bo zadržala vlago in preprečila rast plevela. Oleander bo potreboval redno zalivanje, dokler se ne bo ukoreninil, še zlasti poleti. V prvem letu bodite še posebno pozorni na morebitne znake stresa, kot so rumenenje listov ali odpadanje cvetov. Med sezono rasti (pomlad, poletje) ga redno zalivajte; preverite zemljo, ki ne sme biti preveč mokra, vendar pa se tudi ne sme popolnoma izsušiti. Jeseni in pozimi zmanjšajte zalivanje in ne gnojite.