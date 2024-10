Takoj po trgatvi iz preše priteče sveže iztisnjen grozdni sok, ki še ni povsem fermentiral v vino. To je mošt, naravna, osvežilna in brezalkoholna pijača, ki se že tradicionalno pije po trgatvi. Mošt vsebuje naravne sladkorje in encime iz grozdja. Med fermentacijo kvasovke pretvorijo sadni sladkor v alkohol in tako se mošt spremeni v mlado vino.

