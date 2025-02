Nimate časa, ne volje, a želite red

Velika večina nas v prostem času počne veliko raje kaj drugega, kot pa čisti in pospravlja. Zato postane marsikateri dom med tednom, ko večji del dneva zasedajo službene in družinske obveznosti, docela neurejen. Različne predmete, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, puščamo na vidnih mestih, manjše umazanije postajajo vse večje, čista oblačila in druge stvari ne odromajo v omare.

A govori se, da lahko v samo sedmih korakih spravimo svoj dom spet v red. Baje nas bo stalo le pičle pol ure. Zato nas je zanimalo, kakšni so ti koraki in kako se jih da na hitro ter uspešno uporabiti.

Bistvene košare

Skoraj nemogoče se je izogniti prstnim odtisom ter sledem tekočin in hrane, ki se med tednom pojavijo na naših steklenih površinah. Poleg steklenih mizic obrišite tudi površino televizorja, kar lahko storite že v nekaj sekundah. Tudi tega koraka ne preskočite, saj je splošno znano, da je prah na televizorju najbolj viden.

Sesanje je eno temeljnih opravil pri hitrem čiščenju. Foto: Ryan Mcvay/Getty Images

Pri pospešenem čiščenju si nujno nabavite košare (škatle) za shranjevanje: te vam bodo spremenile življenje. To še posebno velja, ko imate res malo časa. Na ključna mesta v hiši postavite okrasne košare ter škatle s pokrovi, da boste potem lahko vanje pospravili vse tiste drobnarije, ki ste jih pustili na vidnih površinah. Tako boste le v nekaj trenutkih vzpostavili, če nič drugega, vsaj navidezen red, pri hitrem pospravljanju si želimo namreč takojšnjega učinka. Zato nikar ne razvrščajte, časa namreč nimate, s tem se boste ubadali že enkrat drugič.

Niti na drobtine hrane in na drugo zmečkano ali zavrženo embalažo ne pozabite. Ne pozabite očistiti kuhinje in s tamkajšnjih površin odstraniti vseh odvečnih stvari. Potencialni gostje so običajno bolj razumevajoči do umazanih krožnikov v pomivalnem koritu kot pa do umazane kuhalne plošče.

Pri hitrem pospravljanju si želimo takojšnjega učinka.

Sesanje je najhitrejši in najbolj praktičen način odstranjevanja umazanije in prahu, zato ne odlašajte in posesajte vse tiste prostore, kjer se človek največ zadržuje. Da bo videti vaš dom kar se da čist, bodite še posebno pozorni na vogale, saj se skriva običajno prav tam raznorazna in nakopičena nesnaga.

Pri hitropoteznem čiščenju in pospravljanju seveda ne boste imeli časa pobrisati cele kopalnice, zato se osredotočite le na tisto, kar uporabljate vsakodnevno – umivalnik, pipa, ogledalo. Raje razgrnite čisto brisačo, zagotovite dovoljšnjo zalogo mila ter drugih pripomočkov. Če se vam da, pospravite še tuš kabino, predvsem pa preverite, ali so se nabrali ostanki las in podobna navlaka. Preverite odvečne odpadke v odtokih in ne pozabite na (ne)čistost straniščne školjke.

Odnesite smeti

Izpraznite vse smetnjake; tudi tistega v kopalnici. Že zato, ker iz njih pogosto veje neprijeten vonj, česar si res ne želite. Še ena, morda manj pomembna, a nikakor zanemarljiva stvar pa je, da se prav v smeteh skrivajo tudi zelo intimne stvari, ki so lahko vir najrazličnejših informacij, tega pa ne želite deliti z nikomer.

Med tednom odlagamo in nalagamo. Foto: Saruservice/Getty Images

Poslednje finese pri hitrem čiščenju so prav tako izjemno pomembne: v zadnjem koraku v bistvu niti ne gre več za čiščenje ali pospravljanje, pač pa zgolj za ustvarjanje želenega vzdušja. Če je dan, odgrnite zavese in poskrbite za dnevno svetlobo, ki bo prinesla dovolj želene topline v vaš dom; ko pade noč, lahko vzdušje popestrite z okrasnimi ali dišečimi svečami, posebnimi, intimnimi svetili in še čim.