Nekdanji detektiv opozarja: to je pet znakov, da vas partner vara

Nezvestoba je ena največjih prevar v partnerskem odnosu, ki si je nihče ne želi doživeti. Kako pa jo lahko prepoznate, še preden postane prepozno? Nekdanji detektiv in strokovnjak za govorico telesa, Darren Stanton, je razkril pet ključnih znakov, ki lahko nakazujejo, da vaš partner ni zvest.

Stanton poudarja, da v razmerju tudi najmanjša sprememba lahko nekaj pomeni, če postane vzorec.

Spremembe v vedenju

To je največji rdeči alarm, pravi Stanton. Vsakdo ima svoj način obnašanja in rutino, zato so nenadne spremembe lahko znak težav. »Ena ali dve spremembi še nista razlog za skrb, vendar če opazite šest ali sedem ponavljajočih se sprememb, je to lahko znak, da nekaj ni v redu,« opozarja.

Skrivanje telefona

To je ena najpogostejših rdečih zastavic. Če vaš partner nenadoma postane pretirano zaščitniški glede svojega telefona, ga ne pusti brez nadzora ali ga začne obračati z zaslonom navzdol, se lahko skriva nekaj sumljivega.

»Telefon je danes sestavni del življenja. Če partner noče, da ga pogledate, ali ga nenehno drži pri sebi, bi lahko šlo za znak nezvestobe,« pojasnjuje Stanton.

Nenavadno vedenje na družbenih omrežjih

Če je bil vaš partner prej zelo aktiven na družbenih omrežjih, zdaj pa se nenadoma izogiba objavljanju, bi to lahko pomenilo, da se želi izogniti sumom.

Varanje pomeni živeti dvojno življenje, kar pogosto vodi do sprememb pri vsakodnevnih navadah. FOTO: Liudmila Chernetska Getty Images/istockphoto

»Ljudje, ki varajo, se pogosto poskušajo narediti ‘nevidne’ na družbenih omrežjih, da zmanjšajo možnosti, da bi jih kdo razkrinkal,« pravi Stanton.

Nenadna skrb za videz

Če vaš partner nenadoma spremeni svoj stil oblačenja, začne kupovati nova oblačila ali pretirano skrbi za svoj videz, je to lahko znak, da želi narediti vtis na nekoga drugega.

»Ljudje, ki imajo afero, pogosto dobijo več samozavesti in začnejo vlagati več truda v svoj videz,« pravi strokovnjak. Pogostejša uporaba parfuma, nova garderoba in prekomerna skrb za urejenost so lahko opozorilni znaki.

Drastične spremembe navad

Varanje pomeni živeti dvojno življenje, kar pogosto vodi do sprememb pri vsakodnevnih navadah. Partner se začne izogibati določenim dejavnostim, manj časa preživlja z vami ali pa se izgovarja na nenadne obveznosti.

»Če partner izgubi zanimanje za skupne dejavnosti, kot so zmenki ali praznovanja obletnic, je to lahko znak, da je njegova pozornost usmerjena drugam,« opozarja Stanton.

Kaj storiti, če sumite na nezvestobo?

Če pri svojem partnerju opazite več teh znakov, je pomembno, da ne hitite z obtožbami, temveč odkrito in iskreno spregovorite o svojih občutkih in pomislekih. Komunikacija je ključna pri reševanju težav, preden odnos doseže točko, iz katere ni več poti nazaj.