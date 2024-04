Nekatere se zaustavijo, druge zacvetijo: kako premagati nadležne simptome

Menopavza je obdobje hormonskega neravnovesja, ki je naraven in neizogiben del življenja vsake ženske, vendar ni nobenega razloga, da bi nas zaustavila in ovirala v tem obdobju, ko v resnici lahko dobesedno zacvetimo. To je lahko naša druga pomlad. Prav zdaj je idealen trenutek, da skrb zase postane naše temeljno vodilo.

Vse več žensk se namesto za hormonsko terapijo raje odloči za naravna prehranska dopolnila. Ponudba izdelkov na trgu je pestra, vendar je pri izbiri dobro upoštevati podatke o dejanski učinkovitosti in izbrati izdelek, ki je naraven in dokazano učinkovit. Učinki Medexovega izdelka Beeharmony™ so dokazani s klinično študijo, učinek pa potrjujejo tudi navdušeni odzivi zadovoljnih uporabnic.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Medex