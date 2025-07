Napredni virtualni razvoj avtomobila

Kot so nam že pred časom dejali v Revozu, bo novi električni twingo prvi model iz Renaultove skupine, pri katerem bo od začetka razvoja do proizvodnje minilo manj kot dve leti. Prej je bil ta čas dvakrat daljši. To je ena bistvenih prednosti sodelovanja z inženirskimi podjetji na Kitajskem, ki imajo tovrstno prakso. Renault je ustanovil podjetje v Šanghaju, ki je povsem v njegovi lasti. Ta družba, Advanced China Development Centre (ACDC), sodeluje z različnimi podjetji na Kitajskem, iščejo nove dobavitelje, skrbijo za produktni razvoj twinga.

Za vsak nov model pripravijo nekakšnega digitalnega dvojčka.

Renault pa v smeri hitrejše priprave avtomobilov in v tem primeru lovljenja kitajskih tekmecev počne še druge stvari. Financial Times omenja, da imajo po twingu trenutno še kar 20 novih projektov, da bi dosegli hitrejši čas priprave, so vložili 26 milijonov evrov v gradnjo simulacijskega centra v bližini Pariza. Ta ima 2300 kvadratnih metrov površine, med drugim je v njem osemtonski simulator, izdelan iz ogljikovih vlaken.

V simulacijskem centru blizu Pariza je med drugim osemtonski simulator, izdelan iz ogljikovih vlaken.

Po fotografiji se zdi kot kapsula ali nekakšen modul s kupolo. Namenjen je testiranju prototipov prihodnjih vozil na virtualnih cestah, s čimer se prihranijo čas in stroški. Imenuje se Roads, šlo naj bi za največji tovrsten primerek v avtomobilski industriji. V simulacijskem centru dela 70 inženirjev, kot piše Automotive News Europe, preizkušajo dinamične zmogljivosti prihodnjih modelov, celo to, kako se pnevmatike z različnimi zmesmi obnesejo na različnih cestnih površinah. Strokovnjak sedi za volanom in se vozi po virtualni 360-stopinjski pokrajini.

Renault uporablja tudi umetno inteligenco za spremljanje morebitnih tveganj, ki bi lahko povzročila motnje v njegovih dobavnih verigah. FOTO: Jože Suhadolnik

Kot poroča FT, za vsak nov model pripravijo nekakšnega digitalnega dvojčka, tako da lahko oblikovalci in inženirji kjer koli na svetu virtualno skupaj sodelujejo pri razvoju vozila, težave pa je po njihovih trditvah mogoče odpraviti, še preden je ustvarjen fizični prototip. Renault uporablja tudi umetno inteligenco za spremljanje morebitnih tveganj, ki bi lahko povzročila motnje v njegovih dobavnih verigah – kar naj bi, kot pravijo, pripomoglo k skrajšanju dobavnih rokov za vozila za 60 odstotkov. Vse te optimistične navedbe se bodo seveda morale še potrditi – takrat, ko bodo resnični avtomobili enkrat v proizvodnji, in predvsem ko bodo po izdelavi nekaj časa v uporabi.