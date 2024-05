Moj dolgoletni prijatelj ima novo partnerko, ki me ne mara (svetuje Bruno Šimleša)

Pozdravljeni,

že nekajkrat sem prebral vaše nasvete, ki jih podajate v Svetovalnici Oneplus, in ker so se mi zdeli zelo življenjski in na mestu, sem se odločil, da vas tudi sam prosim za mnenje. Imam namreč problem, o katerem ne morem govoriti iskreno s prijatelji, ker se žal tiče njih.

Za kaj gre? Eden izmed mojih dobrih prijateljev je že eno leto v zvezi z novo partnerko, v kratkem se nameravata tudi poročiti. Težava pa je, da me ona ne mara, kar otežuje moj odnos s prijateljem, s katerim se poznava že od otroštva. Pred to žensko je bil v dolgoletni zvezi s partnerko, ki je bila super oseba in smo se pogosto družili skupaj. Ta nova pa je kot noč in dan.

Ne vem točno, kaj jo moti na meni, a vedno, ko se srečamo, me gleda postrani in noče komunicirati z menoj. Mojemu prijatelju je bilo sprva nekoliko nelagodno v teh situacijah, zadnje pol leta pa je celo omejil najine stike, najverjetneje zato, ker se ona ne strinja, da se druživa.

Priznam, da me je njegovo vedenje prizadelo, sploh zato, ker se še vedno druži z ostalimi prijatelji v naši klapi iz osnovnošolskih dni (oni nove partnerke očitno ne motijo, kot jaz). Nikoli si nisem mislil, da se bo najino prijateljstvo skrhalo zaradi ženske. Rad bi krivil samo njo, a se mi zdi, da prijateljevo vedenje pove nekaj tudi o njem, če je pripravljen tako spremeniti svoje življenje in nazore ter pozabiti preteklost samo zaradi nje.

Prijatelj bo čez en mesec praznoval fantovščino in na to smo vabljeni vsi iz njegove družbe, a se zdaj sprašujem, ali naj se je sploh udeležim. Če bi bilo med nama vse tako, kot je bilo pred enim letom, ne bi niti za hip odlašal, zdaj pa se mi zdi, da bo vse skupaj prisiljeno in da je to v bistvu formalnost pred koncem najinega prijateljstva, saj bo po poroki njegova partnerka še bolj diktirala, s kom se lahko druži.

Sprašujem vas torej, ali je sploh še vredno, da se trudim ohranjati prijateljstvo, čeprav dolgoletno? Je normalno, da se ljudje zaradi partnerja tako spremenijo?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav,

Bralec

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Lep pozdrav tudi vam, dragi bralec!

Ne slišim prvič, da je novo romantično razmerje s seboj prineslo spremembe. Včasih so te lahko benigne, denimo, ko nekdo zaradi novega partnerja spremeni stil oblačenja ali način prehranjevanja, včasih pa se lahko zgodi tudi kaj bolj korenitega, kot se je v vašem primeru.

Težko je ugibati, kaj prijateljevo izbranko moti na vas. Morda jo ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.