Ko je spalnica tudi otroška soba

Cene nepremičnin letijo v nebo, marsikateri starši pa se v želji po pristnejšem stiku z otrokom ali pa zgolj zaradi praktičnosti odločijo, da si bodo nekaj let delili spalnico z otrokom. Skupne spalnice za otroke in starše so postale tako pogoste, da rešitve zanje ponuja tudi najbolj znani trgovec s pohištvom.

Tudi baldahin bo ustvaril nekaj zasebnosti. FOTO: Ikea

Ko združujemo naš in otroški prostor, pa je prav, da se zavedamo, da imamo tako mi in otrok potrebo po zasebnosti. Pohištvo torej razporedimo tako, da se lahko vsak od nas po potrebi umakne v svoj kotiček, v katerem ga drugi ne bodo motili.

Strokovnjaki za notranje opremljanje svetujejo, naj v primeru deljenja spalnice izberemo največjo sobo. Namenjena naj bo predvsem spanju, preostale aktivnosti, kot so delo, učenje, risanje, igra in podobno, naj potekajo v dnevni sobi. Tako se bomo znebili odvečnega pohištva in predmetov v spalnici ter sprostili prostor, da bo zares namenjen zgolj počitku. Ne glede na to, ali jo delimo ali ne, v spalnici naj ne bi imeli elektronskih naprav in zaslonov.

Dele sobe ločimo z barvami ali dekoracijo pohištva in sten.

Kako razporediti pohištvo, nam najprej določa padanje svetlobe. Preverimo, kje so svetli deli sobe, in razporedimo pohištvo tako, da bo najbolj funkcionalno. Pozneje bomo opremili vsak del sobe z lučmi – z nočno otroško lučko in lučmi za branje. Strateško razpostavljena ogledala bodo ustvarila vtis, da je soba svetlejša, kot je v resnici.

Izkoristimo višino

Prvo vprašanje, ki se pojavi, je, kako razdeliti sobo. Eden od funkcionalnih načinov je, da oba kotička, svojega in otrokovega, delno ločimo med seboj s knjižnimi policami, ki hkrati zastirajo pogled z zakonske postelje na otrokovo in obratno. Če je prostora za police premalo, se lahko odločimo za notranje žaluzije. V trgovinah so na voljo številne različice iz vseh mogočih materialov, zato so takšne žaluzije lahko tudi privlačna dekorativna popestritev videza sobe. Rešitev za ločevanje kotička za spanje staršev in otroka je tudi baldahin nad posteljo. Najpreprostejši (za otroke) se zgolj obesijo na strop.

Prostori za shranjevanje naj bodo praktični in preprosti za uporabo.

Kolikor se le da, izkoristimo višino. Če imamo dva majhna otroka, izberemo pograd, odlično se obnesejo tudi dvignjene postelje, pod katere lahko namestimo omaro. Če strop ni visok, lahko dodaten prostor dobimo s posteljami, ki so dvignjene le nekaj deset centimetrov; spodaj namestimo predalnike ali nizke omare za otrokova oblačila. Če je visoka tudi zakonska postelja, pridobimo veliko prostora za shranjevanje in se morda lahko celo popolnoma izognemo omaram.

Postelje so nasploh najpomembnejši del spalnice. Ne varčujmo pri njih. Kakovostni jogiji in dobra postavitev bodo omogočili dobro spanje. Pri pohištvu za shranjevanje vedno izberemo kose, ki bodo v spalnici opravljali vsaj dve funkciji. Če bomo imeli na primer nočno omarico ali klop, naj bo takšna, da lahko vanjo shranimo posteljno perilo in blazine. Ker je prostor majhen, naj bodo prostori za shranjevanje praktični in preprosti za uporabo. Ena od rešitev za shranjevanje odej, plenic in podobnega so lahko mehke dekorativne košare.

Vse več staršev se, dokler je otrok še majhen, odloča za skupno spalnico. FOTO: Liderina/Getty Images

Simbolično del sobe za starše in del za otroka ločimo z barvami ali dekoracijo pohištva in sten. Otroški del lahko pobarvamo z bolj živimi barvami, medtem ko naš ostaja bolj umirjen. Stenske nalepke z igrivimi motivi so preprost in učinkovit način za popestritev otroškega dela sobe.