Kitajci ne blestijo vselej: negativna je bila zgolj ocena za tveganje poškodbe desne voznikove noge

Konzorcij Euro NCAP, ki opravlja preizkusne trke avtomobilov, je opozoril, da so pri kitajskem avtomobilu MG3, ki je na testu sicer dosegel štiri varnostne zvezdice, ugotovili, da se je ob trku sprostila zapora voznikovega sedeža. Ker se kaj takšnega pri več sto že preizkušenih avtomobilih do zdaj še nikoli ni zgodilo, napake ni bilo v protokolu ocenjevanja in zato ni bistveno vplivala na varnostno oceno. Negativna je bila zgolj ocena za tveganje poškodbe desne voznikove noge.

V resnici pa gre za napako takšne vrste, da lahko pomeni resno tveganje že pri manjših nezgodah, zato programski direktor Euro NCAP Aled Williams do njene odprave potrošnikom svetuje, naj raje razmislijo o nakupu drugega avtomobila.

Napako bodo odpravili

MG se je na obvestilo o napaki najprej odzval s prepričanjem, da pred trkom niso dovolj natančno preverili, da je sedež ustrezno nameščen, a so pri Euro NCAP to zanikali, saj gre za standardne procedure preverjanja. Zdaj se je tovarna zavezala, da bodo do naslednjega meseca spremenili način zapenjanja sedeža, tako da se ob trku ne bi več mogel sprostiti. Euro NCAP bo preveril, ali je popravek ustrezen, že zdaj pa so obvestili pristojne za homologacijo, da bodo lahko ocenili, ali je zaradi odkrite pomanjkljivosti potreben odpoklic vseh vozil, ki so jih že izdelali in prodali kupcem.

Model MG3 na predstavitvi na lanskem ženevskem avtosalonu FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Ob trku se je sprostila zapora voznikovega sedeža. FOTO: Boštjan Okorn

MG3 se sicer že nekaj časa prodaja tudi pri nas. Kot so nam odgovorili z njihovega zastopstva (GA Adriatic), proizvajalec na podlagi ugotovitve na testu zadevo proaktivno preiskuje in tesno sodeluje z ustreznimi organi. Ker tehnična presoja še poteka, v tem trenutku ne morejo dodati več podrobnosti. Dodajajo, da cenijo povratne informacije Euro NCAP, da varnost strank ostaja prednostna naloga in da bodo o naslednjih korakih javnost transparentno obveščali.