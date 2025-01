Kako s hipnozo do sanjske postave?

V veliki večini propadejo že v prvih tednih ali najpozneje tja do pusta. Iskrena izpoved Ine, finalistke TV-šova, o boju z odvečnimi kilogrami – izgubila jih je skoraj 60 oz. več kot tretjino svoje teže! –, je lahko navdih, zgled in spodbuda vsakomur, ki po tihem še vedno verjame, da zmore. Nikakor pa ne gre le za kilograme, vaš izziv se lahko nanaša na katero koli področje, od (partnerskih) odnosov, financ in kariere do izgorelosti ali odlašanja.

Naročnik oglasa je Zema, d. o. o.