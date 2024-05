Kako naj tašči dopovem, da ne deli fotografij mojega otroka na Facebooku (svetuje Bruno Šimleša)

Spoštovani g. Šimleša,

Na vas se obračam po pomoč pri vzgoji, a ne otroka, temveč odrasle osebe. Imam namreč probleme z moževo mamo, torej mojo taščo.

Z možem sva pred dvema letoma postala starša, kar je taščo izredno razveselilo. Najin otrok je njen prvi vnuk in namenja mu ogromno pozornosti. Žal pa ta pozornost ni vsa dobra, saj se s taščo zelo razlikujeva v pogledu na vzgojo.

Glavni problem je, da se njej ne zdi nič narobe, da fotografije najinega otroka deli na Facebooku, medtem ko se midva z možem strinjava, da želiva varovati otrokovo zasebnost do starosti, ko bo sam presodil, ali želi biti prisoten na družbenih omrežjih. Naj na tem mestu povem, da se zavedam, da se bo to verjetno zgodilo v puberteti, ko otrok niti še ne razmišlja zrelo, a vseeno mu želim prihraniti razkrivanje njegove intime pred tem obdobjem. Rada bi mu dala možnost, da živi neobremenjeno otroštvo, brez pritiska, da mora nenehno pozirati za kamere na telefonih.

To sem na prijazen način poskusila tudi razložiti moji tašči, še partner me je podprl pri tem pogovoru, a zaman. Njej se zdi, da pretiravava, in še naprej objavlja fotografije najinega otroka. Stvar je šla celo tako daleč, da sva s partnerjem omejila priložnosti, da tašča pazi najinega otroka, kar jo je precej prizadelo, pa tudi otrokovih fotografij ji ne pošiljava več, po tem, ko so nekajkrat pristale na njenem Facebook profilu.

Zelo mi je hudo, da je naš odnos prišel do te točke, saj bi rada, da imata z vnukom stike, a preprosto ne vem več, kaj storiti, da tašči postavim meje, ki jih bo spoštovala. Pomislila sem celo, ali ima tašča nemara problem z odvisnostjo od družbenih omrežij, da kar naprej objavlja stvari (poleg vnuka namreč objavi tudi vse ostale podrobnosti iz svojega življenja). Menite, da je to mogoče? In kaj lahko z možem storiva v tem primeru? Se takšno osebo pošlje na zdravljenje? Ali je to sploh uspešno? Kaj bi vi storili v najinem primeru?

Prosim, svetujete mi, srčno namreč upam, da se da naš odnos rešiti, saj ne želim, da bi naše nestrinjanje privedlo do točke, da bo mož prisiljen odrezati lastno mater iz svojega življenja.

Hvala vam že vnaprej!

Z lepimi pozdravi,

Bralka

Odgovarja Bruno Šimleša, terapevt, sociolog in strokovnjak za odnose

Draga moja,

Draga moja,

vaš prvi stavek me je izzval, da vam najprej namenim nekaj besed o vzgoji. Drugih odraslih oseb ne moremo vzgajati, tega se morate zavedati. Iskreno povedano je že vzgoja lastnih otrok lahko dovolj zahtevna, da vam ni treba zapravljati energije za nekaj tako brezplodnega, kot je prevzgajanje vaše tašče. Se pa vsekakor strinjam, da ste se s taščo znašli v kočljivi situaciji, ki jo je za dobrobit vašega otroka pa tudi vaših odnosov treba razrešiti. Poglejva, kako bi se zadeve lahko lotili ...