Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Spodaj delim svoj preizkušeni načrt – preprost, cenovno dostopen in izvedljiv tudi brez »mojstra v hiši«.

1) Barvanje ene stene: mini projekt, maksimalen učinek

Osredotočenost na eno samo steno je moj najljubši trik za prenovo brez kaosa.

Pogosto je dovolj že to, da steno prebarvam. Odtenek izberem glede na svetlobo: severne stene nosijo tople tone (terakota, topla rjava), južne pa prenesejo hladnejše (žajbelj, modrosiva).

Tu so koraki, ki ti bodo pomagali, da ti celoten projekt ne bo vzel več kot dve uri:

1. Zaščiti robove z maskirnim trakom in tla s folijo.



2. Zabriši manjše razpoke, rahlo pobrusi in obvezno odstrani prah, preden se lotiš barvanja.



3. Nanesi premaz impregnacije in nato dva premaza barve z valjem in čopičem za robove.



4. Trak odstrani, ko je barva še rahlo vlažna; na tak način dosežeš lepe in ostre robove.



Če pa bi želeli iti korak naprej in narediti res tisti pravi »vav« učinek, je odlična izbira kreativno oblikovanje sten. Tu ne gre le za izbiro barve, ampak za ustvarjanje posebnih tekstur in učinkov. Z dekorativnimi tehnikami lahko dosežeš videz surovega betona, nežne kovinske sijaje, tople glinene površine ali svetlikajočo se steno. Uporabljajo se posebne mase, lopatice, gobice ali valjčki, s katerimi na steni gradiš relief ali plastenje. Gre za igro svetlobe in sence.

2) Zamenjajte tekstilne dodatke: takojšnja toplina in svež videz

Ko zamenjam preprogo, blazine in zavese, prostor dobesedno zaživi. Tekstilni dodatki prinesejo barvo, teksturo in toploto – brez vrtanja in prahu.

Kako začeti:

Najprej izberi barvno shemo dveh do treh barv: ena nevtralna, ena topla in ena, ki bo vse skupaj poudarila.

dveh do treh barv: ena nevtralna, ena topla in ena, ki bo vse skupaj poudarila. Dodaj preprogo , ki bo objela prostor: v dnevni sobi naj seže vsaj pod sprednje noge sedežne garniture.

, ki bo objela prostor: v dnevni sobi naj seže vsaj pod sprednje noge sedežne garniture. Zavese obesi višje in izberi take, ki so širše od okna, saj tako prostor deluje večji.

obesi višje in izberi take, ki so širše od okna, saj tako prostor deluje večji. Dodaj še pletenine, pregrinjala in okrasne blazine za plastenje in tisti topli, domači, jesenski občutek.



Namig strokovnjaka: Če imaš talno gretje, izberi tanko, ravno tkano preprogo z nizkim florom in nizkim toplotnim uporom. Za hodnik pa izberi trpežen, gost material (npr. polipropilen ali najlon) s protizdrsno podlogo ter temnejše odtenke in vzorce, ki bolje skrijejo umazanijo.

FOTO: Bauhaus

3) Akustični paneli: toplina, mir in estetski poudarek

Jeseni, ko se več časa zadržujemo doma, hitro opazimo tudi hrup – od glasnega hodnika do odmevajoče jedilnice. Tu priskočijo na pomoč akustični paneli, ki združujejo funkcionalnost in estetski videz. Njihova vloga ni le v tem, da umirijo zvok, ampak tudi, da prostoru dodajo občutek topline in urejenosti.

Montaža je preprosta:

1. Površina naj bo čista in suha.

2. Panele lahko pritrdite neposredno na steno z vijaki ali lepilom, večje formate pa namestite na preprosto podkonstrukcijo iz letvic.

3. Spoje zakrijete z zaključnimi letvami ali jih pustite vidne za modernejši videz.

4. To je to.

Ideja za jesensko vzdušje: akustične panele kombinirajte z LED-osvetlitvijo. Topla svetloba, ki se odbija od lesenih lamel, ustvari občutek domačnosti in elegance.

4) Organizacija predsobe in kleti: jesen je čas za red

Če bi pokazala svojo predsobo po prvem jesenskem dežju, bi videli nered čevljev, mokre jakne, dežnike in torbe, ki se borijo za prostor, da sploh ne omenjam kleti po tem, ko sem vanjo zmetala vse vrtno orodje. Zato sem se odločila za sistem, ki mi olajša življenje in poskrbi, da se stvari resnično pospravijo same od sebe – no, skoraj.

Kako sem se lotila dela, da je bilo hitro in učinkovito?

Najprej sem naredila generalko in odstranila vse, kar ni imelo tam mesta ali ni bilo v uporabi že vsaj eno leto.

Namesto težke garderobne omare sem izbrala modularne rešitve : odprte police, kovinske regale in nekaj praktičnih košar, kar je, mimogrede, trenutno tudi precej moderno.

: odprte police, kovinske regale in nekaj praktičnih košar, kar je, mimogrede, trenutno tudi precej moderno. Za plašče in jakne sem namestila dve vrsti kljuk: zgoraj za odrasle, spodaj za otroke. Tako lahko vsak sam pospravi svoje stvari.

Dodala sem ožjo klop s skritimi zaboji. Zdaj imam prostor za obuvanje in hkrati shrambo za copate.

Na tla sem položila pralno preprogo in gumijasto podlogo ob vhodu, ki zadrži vlago in blato.



FOTO: Bauhaus

Klet sem uredila po podobnem načinu. Najprej sem določila kategorije – vse, kar je bilo notri, mi je uspelo razdeliti na tri kupe: orodje, športna oprema in shramba. Nato sem izbrala vertikalne regale, jih pritrdila v steno in vsako kategorijo označila s svojo barvo škatel. Težke stvari sem zložila spodaj, lahke višje. Zdaj točno vem, kje imam vrtne pripomočke in kje stoji zimska oprema.

Če se lotite takšnega projekta, boste hitro opazili, da se prostor kar naenkrat odpre. Ni nova kvadratura, ampak občutek reda in preglednosti, ki ti prihrani živce in čas.

5. Senčila in zavese: jesenska zaščita pred mrazom

FOTO: Bauhaus

Ko se dnevi skrajšajo in zunaj postane hladneje, lahko senčila in zavese naredijo več, kot le olepšajo prostor. Postanejo namreč tudi pomočnik pri toplotni izolaciji. Debelejše zavese iz žameta ali gosto tkanega bombaža ustvarijo toplotno bariero pred hladnimi okenskimi površinami in hkrati dodajo eleganten videz prostoru.

Moji jesenski rituali:

Zvečer vedno spustim zunanje rolete ali žaluzije. Tako se toplota zadrži notri, okna pa manj prepuščajo hladen zrak.

V spalnici obesim težje zavese, ki hkrati zatemnijo prostor in izboljšajo akustiko.

V dnevni sobi čez dan uporabljam polprosojna senčila, ki mi dajo prijetno mehko svetlobo, in zvečer za toplino in intimo težje zavese.

Dodaten nasvet: Če zavese segajo vse do tal in so nekaj centimetrov širše od okenskega okvirja, bo učinek izolacije še boljši. Pri tem pa ne pozabite, da jih lahko uskladite tudi z drugimi tekstilnimi dodatki, kot so blazine ali preproge, da prostor deluje enotno.

Jesen je popoln trenutek, da domu dodaš toplino in red. Barve, posebne dekorativne učinke, stenske akustične panele ter materiale za preproste rešitve DIY najdete na enem mestu – v Bauhausu. Obiščite nas v poslovalnici ali na spletu in začnite svoj jesenski projekt že ta konec tedna.

Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus