  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje
Enigmatika

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

Predstavitvena informacija  |   OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus

FOTO: Bauhaus
FOTO: Bauhaus
FOTO: Bauhaus
FOTO: Bauhaus
P. I.
 29. 9. 2025 | 10:12
 29. 9. 2025 | 10:41
7:14
A+A-

Spodaj delim svoj preizkušeni načrt – preprost, cenovno dostopen in izvedljiv tudi brez »mojstra v hiši«.

1) Barvanje ene stene: mini projekt, maksimalen učinek

Osredotočenost na eno samo steno je moj najljubši trik za prenovo brez kaosa.

Pogosto je dovolj že to, da steno prebarvam. Odtenek izberem glede na svetlobo: severne stene nosijo tople tone (terakota, topla rjava), južne pa prenesejo hladnejše (žajbelj, modrosiva).

Tu so koraki, ki ti bodo pomagali, da ti celoten projekt ne bo vzel več kot dve uri:

1. Zaščiti robove z maskirnim trakom in tla s folijo.

2. Zabriši manjše razpoke, rahlo pobrusi in obvezno odstrani prah, preden se lotiš barvanja.

3. Nanesi premaz impregnacije in nato dva premaza barve z valjem in čopičem za robove.

4. Trak odstrani, ko je barva še rahlo vlažna; na tak način dosežeš lepe in ostre robove.
 

Če pa bi želeli iti korak naprej in narediti res tisti pravi »vav« učinek, je odlična izbira kreativno oblikovanje sten. Tu ne gre le za izbiro barve, ampak za ustvarjanje posebnih tekstur in učinkov. Z dekorativnimi tehnikami lahko dosežeš videz surovega betona, nežne kovinske sijaje, tople glinene površine ali svetlikajočo se steno. Uporabljajo se posebne mase, lopatice, gobice ali valjčki, s katerimi na steni gradiš relief ali plastenje. Gre za igro svetlobe in sence.

2) Zamenjajte tekstilne dodatke: takojšnja toplina in svež videz

Ko zamenjam preprogo, blazine in zavese, prostor dobesedno zaživi. Tekstilni dodatki prinesejo barvo, teksturo in toploto – brez vrtanja in prahu.

Kako začeti:

  • Najprej izberi barvno shemo dveh do treh barv: ena nevtralna, ena topla in ena, ki bo vse skupaj poudarila.
  • Dodaj preprogo, ki bo objela prostor: v dnevni sobi naj seže vsaj pod sprednje noge sedežne garniture.
  • Zavese obesi višje in izberi take, ki so širše od okna, saj tako prostor deluje večji.
  • Dodaj še pletenine, pregrinjala in okrasne blazine za plastenje in tisti topli, domači, jesenski občutek.
     

Namig strokovnjaka: Če imaš talno gretje, izberi tanko, ravno tkano preprogo z nizkim florom in nizkim toplotnim uporom. Za hodnik pa izberi trpežen, gost material (npr. polipropilen ali najlon) s protizdrsno podlogo ter temnejše odtenke in vzorce, ki bolje skrijejo umazanijo.

FOTO: Bauhaus
FOTO: Bauhaus

3) Akustični paneli: toplina, mir in estetski poudarek

Jeseni, ko se več časa zadržujemo doma, hitro opazimo tudi hrup – od glasnega hodnika do odmevajoče jedilnice. Tu priskočijo na pomoč akustični paneli, ki združujejo funkcionalnost in estetski videz. Njihova vloga ni le v tem, da umirijo zvok, ampak tudi, da prostoru dodajo občutek topline in urejenosti.

Montaža je preprosta:

1. Površina naj bo čista in suha.

2. Panele lahko pritrdite neposredno na steno z vijaki ali lepilom, večje formate pa namestite na preprosto podkonstrukcijo iz letvic.

3. Spoje zakrijete z zaključnimi letvami ali jih pustite vidne za modernejši videz.

4. To je to.

Ideja za jesensko vzdušje: akustične panele kombinirajte z LED-osvetlitvijo. Topla svetloba, ki se odbija od lesenih lamel, ustvari občutek domačnosti in elegance.

4) Organizacija predsobe in kleti: jesen je čas za red

Če bi pokazala svojo predsobo po prvem jesenskem dežju, bi videli nered čevljev, mokre jakne, dežnike in torbe, ki se borijo za prostor, da sploh ne omenjam kleti po tem, ko sem vanjo zmetala vse vrtno orodje. Zato sem se odločila za sistem, ki mi olajša življenje in poskrbi, da se stvari resnično pospravijo same od sebe – no, skoraj.

Kako sem se lotila dela, da je bilo hitro in učinkovito?

  • Najprej sem naredila generalko in odstranila vse, kar ni imelo tam mesta ali ni bilo v uporabi že vsaj eno leto.
  • Namesto težke garderobne omare sem izbrala modularne rešitve: odprte police, kovinske regale in nekaj praktičnih košar, kar je, mimogrede, trenutno tudi precej moderno.
  • Za plašče in jakne sem namestila dve vrsti kljuk: zgoraj za odrasle, spodaj za otroke. Tako lahko vsak sam pospravi svoje stvari.
  • Dodala sem ožjo klop s skritimi zaboji. Zdaj imam prostor za obuvanje in hkrati shrambo za copate.
  • Na tla sem položila pralno preprogo in gumijasto podlogo ob vhodu, ki zadrži vlago in blato.
     

FOTO: Bauhaus
FOTO: Bauhaus

Klet sem uredila po podobnem načinu. Najprej sem določila kategorije – vse, kar je bilo notri, mi je uspelo razdeliti na tri kupe: orodje, športna oprema in shramba. Nato sem izbrala vertikalne regale, jih pritrdila v steno in vsako kategorijo označila s svojo barvo škatel. Težke stvari sem zložila spodaj, lahke višje. Zdaj točno vem, kje imam vrtne pripomočke in kje stoji zimska oprema.

Če se lotite takšnega projekta, boste hitro opazili, da se prostor kar naenkrat odpre. Ni nova kvadratura, ampak občutek reda in preglednosti, ki ti prihrani živce in čas.

5. Senčila in zavese: jesenska zaščita pred mrazom

FOTO: Bauhaus
FOTO: Bauhaus
Ko se dnevi skrajšajo in zunaj postane hladneje, lahko senčila in zavese naredijo več, kot le olepšajo prostor. Postanejo namreč tudi pomočnik pri toplotni izolaciji. Debelejše zavese iz žameta ali gosto tkanega bombaža ustvarijo toplotno bariero pred hladnimi okenskimi površinami in hkrati dodajo eleganten videz prostoru.

Moji jesenski rituali:

  • Zvečer vedno spustim zunanje rolete ali žaluzije. Tako se toplota zadrži notri, okna pa manj prepuščajo hladen zrak.
  • V spalnici obesim težje zavese, ki hkrati zatemnijo prostor in izboljšajo akustiko.
  • V dnevni sobi čez dan uporabljam polprosojna senčila, ki mi dajo prijetno mehko svetlobo, in zvečer za toplino in intimo težje zavese.

 

Dodaten nasvet: Če zavese segajo vse do tal in so nekaj centimetrov širše od okenskega okvirja, bo učinek izolacije še boljši. Pri tem pa ne pozabite, da jih lahko uskladite tudi z drugimi tekstilnimi dodatki, kot so blazine ali preproge, da prostor deluje enotno.

Jesen je popoln trenutek, da domu dodaš toplino in red. Barve, posebne dekorativne učinke, stenske akustične panele ter materiale za preproste rešitve DIY najdete na enem mestu – v Bauhausu. Obiščite nas v poslovalnici ali na spletu in začnite svoj jesenski projekt že ta konec tedna.

Naročnik oglasne vsebine je Bauhaus

Več iz teme

Bauhausnotranja opremastanovanjejesenpohištvoprenova
ZADNJE NOVICE
10:25
Suzy
POD ŽAROMETI

Mlada mamica, družino si je ustvarila s slovenskim nogometašem, se vrača (Suzy)

Pia Bernjak spet blesti.
29. 9. 2025 | 10:25
10:15
Novice  |  Slovenija
EVTANAZIJA

Urška Bačovnik Janša: »V 20 letih dela s hudo bolnimi me nihče ni prosil, da mu vzamem življenje!«

Zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poteka še do do 5. oktobra. Zdaj so se oglasili tudi Mladi zdravniki, ki so glasno proti "pomoči pri samomoru".
29. 9. 2025 | 10:15
10:12
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
10:06
Kronika  |  Doma
ZAJEZILI POŽAR

Nočni boj z ognjem: požar v Rušah dokončno pogasili ob 3. uri zjutraj, gasilci celo noč na straži

Požar v poslovnih prostorih ECOM v Rušah dokončno pogasili.
29. 9. 2025 | 10:06
10:04
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Okoli mihaelovega so z žegnanjem konj pohiteli

Konjerejsko društvo Barje je gonilna sila pri organizaciji dogodka. Vsako leto v Črni vasi priredijo srečanje okoli mihaelovega.
29. 9. 2025 | 10:04
09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

»Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Energija vode za zanesljivo energetsko prihodnost

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Povezava med onesnaženim zrakom in upadom kognitivnih sposobnosti: Kako PM₂,₅ delci vplivajo na nas?

Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
Promo Slovenske novice19. 9. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Samozavest

Samozavest ni darilo, s katerim se rodimo – je veščina, ki jo lahko treniramo

Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
Promo Slovenske novice24. 9. 2025 | 08:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pametne naprave

Huawei predstavil svoje najbolj inovativne izdelke

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Telefonija

HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
PromoPhoto
Ona  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
25. 9. 2025 | 11:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Šport

Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
Promo
Ona  |  Stil
TRETJA GENERACIJA

»Ne razumem vas!« Je to konec jezikovnih ovir?

Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
24. 9. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Ali je zrak v stanovanju bolj strupen kot zunaj?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Photo
Novice  |  Slovenija
Od Kitajske do vodikove doline

»Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
26. 9. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
26. 9. 2025 | 14:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Ko ima otrok več dni visoko vročino ...

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
PromoPhoto
Ona  |  Stil
VELIKA ZVEZDA

Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
22. 9. 2025 | 08:39
Promo
Ona  |  Svetovalnica
OPREMA DOMA

Jesen je čas za prenovo doma: pet preprostih projektov

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč na domu

Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
SI-ALARM

27.9. boste prejeli opozorilno sporočilo

Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 10:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Ona  |  Aktivni in zdravi
RECEPT

Tako boste pripravili odlično japonsko specialiteto

Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
24. 9. 2025 | 15:31
Promo
Ona  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Svet
Energetika

Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
Promo
Šport  |  Timeout
INTERVJU

»Do takrat sem delala vse za to, da moja invalidnost ostane skrita pred svetom«

Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
23. 9. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Dobra novica: lažja pot do stanovanjskega kredita

Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Zaklenite ceno in pozabite na neprijetna presenečenja

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Pomoč starejšim

Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
Promo Slovenske novice25. 9. 2025 | 10:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki