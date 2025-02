Jajčnih lupin ne zavrzite

Da so jajca polna beljakovin, vitaminov in mineralov, ni nobena skrivnost, zato veljajo za eno najbolj hranljivih živil. Povprečen posameznik jih zmaže od 150 do 200 na leto. Glede na to, da nas je na našem planetu že čez osem milijard, se seveda zastavlja vprašanje, kaj se zgodi z vsemi temi jajčnimi lupinami.

Lupina kokošjega jajca je sestavljena iz 96 odstotkov kristalov kalcijevega karbonata, ki so povezani z beljakovinami. In prav zaradi vsega tega svetujemo, da jih nikoli, ampak res nikoli ne zavrzite.

Najprej zato, ker so jajčne lupine odlično gnojilo. Ob predpostavki, da rastline, tudi paradižnik, paprika in jajčevci, potrebujejo največ kalcija med rastjo, zdrobite jajčne lupine, ki ste jih sicer mislili zavreči, in jih položite v luknjo, kamor nameravate posaditi zelenjavo.

Pozno jeseni, ko boste pripravljali tla za mirovanje, jih raztresite po vrtu in prekopljite zemljo. Že naslednjo pomlad, ko bo sonce prijetno grelo, vam bodo rastline hvaležne.

Ne zavrzimo jih, na vrtu so nepogrešljive.

Odlično hranivo Če želite pospešiti razgradnjo jajčnih lupin v zemlji, morate luščine čim bolj na drobno sesekljati. Še najbolje bi jih bilo zmleti v fin prah, uporabite lahko tudi (električni) kavni mlinček. Ročno jih lahko zdrobite z možnarjem. Pri sajenju lahko na dno jame dodate zdrobljene jajčne lupine ali pa jih raztrosite po površini zemlje. Luščine lahko tudi zaorjete, potem ko jih potresete po zemlji, s tem boste pospešili razgradnjo. Na tak način boste poskrbeli tudi za sproščanje kalcija v predelu korenin. Lupine je v tla najbolje dodati jeseni: zimske vremenske razmere bodo namreč pospešile njihovo razgradnjo, s tem pa bo dovolj kalcija za pomlad.

Vojna proti polžem

Naslednja stvar, ki jo želimo izpostaviti, so polži. Vsak vrtnar se bolj ali manj uspešno spopada z njimi. Jasno je tudi, da se bodo, ko bo vzklila prva solata, od nekod pojavili polži in pohrustali vse do zadnjega.

Vaš bojni recept naj se glasi takole: na grobo razlomite jajčne lupine in naredite nekakšno obrobo okoli solate oziroma drugih rastlin ... Zagotavljamo, da se vam bo vse odtlej samo še smejalo, saj slinasti mehkužci zlepa ne bodo zlezli čez grobe robove lupin.

Polži ljubijo in uničujejo solato, pot do nje jim preprečimo z jajčnimi lupinami.

Preveč lupin, preveč natrija Jajčne lupine lahko dodate tudi kompostu. Seveda pa se je treba zavedati, da bo trajalo več mesecev, da se bodo popolnoma razgradile. Če jih dobro razdrobite, so lahko dober vir kalcija in pomagajo uravnavati kislost humusa. Treba je opozoriti, da lupine vsebujejo tudi natrij, zato lahko dodajanje večjih količin lupin humusu poveča njegovo koncentracijo, kar ima lahko negativne posledice.

Naj spomnimo, da dobimo, če razbijemo jajce, skorajda enaki lupini. Nasvet: na dnu obeh lupin naredite luknjici za drenažo, lupini napolnite z zemljo, vsujte vanje semena ter jih postavite v kartonasto škatlo. Že po nekaj tednih bodo semena vzklila in lahko boste le še počakali, da bo postala rastlina dovolj močna za presaditev na vrt. Sadike vam niti ne bo treba odstraniti iz jajčnih lupin: enostavno jih presadite na gredice, na vrt. Lupina se bo sčasoma razgradila in zagotovila koreninam prepotrebno gnojilo.

Če želite pomagati, na primer, pticam, da bodo čim lažje preživele zimo, potem je vse, kar morate storiti, pravzaprav le to, da v krmilnico nadrobite nekaj jajčnih lupin, pomešanih s ptičjo hrano. To jih bo dovolj okrepilo, da bodo preživele zimske razmere.

Lahko se pogovarjamo tudi o estetskem videzu. V ta namen lahko zemljo okoli lončnice prekrijete z opranimi jajčnimi lupinami, da se prst okrog vaših rožic sploh ne bo videla. Rože v lončkih se bodo na lepem bohotile, povrhu pa boste imeli čudovit okras.