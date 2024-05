Hujšanje po novem: inovativen program, kot ga v Sloveniji še ni bilo

Razkrivamo, kako 21-dnevni program Metamorfoza vitalnosti preplete znanstvene pristope s praktičnimi metodami, ki jih podpirata integrativna in funkcionalna medicina, ter kako lahko vsak od nas doseže svoje cilje na poti do boljšega počutja, večje vitalnosti in trajnostnih sprememb v svojem življenju.

Funkcionalni program proti staranju Metamorfoza vitalnosti, ki ga v Sloveniji na tak način še nismo spoznali, je zasnovala dr. Tina Prodnik, molekularna biologinja in zdravnica integrativne medicine, ki program tudi vodi, motivira udeležence, jih podpira, opogumlja in jim pomaga ob morebitnih težavah, strahovih. Skozi program razvijamo fleksibilnost metabolizma in pospešujemo proizvajanje visokoenergijskih molekul ATP.

V 21 dneh lahko vrnete svoje telo v homeostazo, kar se posledično kaže kot izguba teže, več energije in dobrega počutja, metabolna učinkovitost, hormonsko ravnovesje, sijoča koža, jasne misli, fokus in boljša storilnost, vitalna dolgoživost in regenerativen spanec.

Naročnik oglasne vsebine je Vibrant Longevity.