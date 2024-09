Gurmanski raj za dobrojedce

Najbolj priljubljena je severna regija Rioja, okoli 200 kilometrov pod Bilbaom. Rioja je prva ponesla slavo izvrstnih španskih vin po svetu; dolga je 100 kilometrov in razdeljena v tri regije, ki se razlikujejo po klimi, in sicer celinski, atlantski in sredozemski. Imajo različno sestavo tal in vinograde na različnih nadmorskih višinah.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija