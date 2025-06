Adria Mobil: šest desetletij in poslovni rekord

Adria Mobil letos zaznamuje šest desetletij delovanja, v vsem tem času pa so izdelali kar 725 tisoč različnih vozil za prosti čas. Preteklo leto so poslovali rekordno. Letos so razmere bolj umirjene, a kljub morda manjšim proizvodnim in prodajnim količinam računajo na dobro poslovanje. Imajo pa kot vselej tudi razne novosti.

Kot je povedal generalni direktor Adrie Mobil Gregor Adler, je v preteklem poslovnem letu 2023/2024 skupina ustvarila rekordna promet (767 milijonov evrov) in dobiček (102 milijona evrov), posebej je bila močna rast dobička. Prodali so skoraj 16 tisoč enot (avtodomov, vanov, prikolic in počitniških hišic).

Kot je dodal, je letos trg nekoliko specifičen, gre za konsolidacijo, saj so po kovidnem obdobju nastale prevelike zaloge na prodajnih mestih. Prodajne številke bodo verjetno nekoliko nižje, zlasti pri počitniških prikolicah, po katerih je povpraševanje predvsem v Skandinaviji manjše. Umirja se prodaja vanov, ki je kar nekaj let strmo rasla, medtem ko je pozitiven trend pri avtodomih.

Kljub predvideni manjši količini v Adrii Mobil pričakujejo dobro poslovanje. Ob tem je le treba povedati, da imajo vsako leto različne novosti, brez tega pač ne gre. Letos največ pričakujejo od posebne serije različnih izdelkov avtodomov, vanov in prikolic ob 60-letnici pa od nove izvedbe prikolic adora in action (sports). Posebej zanimiva se zdi slednja, saj poleg večjega udobja izstopa z boljšo aerodinamiko.

Za prihodnje leto znova pričakujejo večje prodajne številke. Zaposlenost bodo ohranili na sedanji ravni.

Adria Mobil ima danes po kovidni izkušnji in nato pomanjkanju dobav, krizi s polprevodniki itn. zdaj več dobaviteljev baznih vozil in ni več odvisna od le nekaj proizvajalcev, v podjetju pa tako lažje obvladujejo tveganje. Avtodomi in vani so še naprej na dizelski pogon, kaj pa prihodnost in morebitna elektrifikacija? Kot je dejal Gregor Adler, to v Adrii Mobil v razvoju že nekaj let spremljajo, obiskujejo proizvajalce baznih vozil, imajo celo nekaj prototipov, a so stvari na trgu še zelo v povojih, še vedno je več vprašanj kot odgovorov. Ko bo pravo povpraševanje, pa meni, da se bodo znali med prvimi hitro odzvati.

Bodo tudi pri avtodomih tako kot pri avtomobilih novi resni tekmeci Kitajci? Kot je dejal sogovornik, je kitajski Geely v Skandinaviji že prisoten, imajo izdelke, ki so po tistem, kar so lahko videli na razstavi v Düsseldorfu, estetsko prilagojeni evropskim zahtevam, a morajo še dodelati prodajo, poprodajo in vse dodatne storitve, kar je pri izdelkih za prosti čas zelo pomembno, tudi kupci so zelo tradicionalni. »Sicer pa se nikogar ne bojimo, saj te konkurenca tudi spodbuja, da sam razviješ nekaj boljšega,« je sklenil.

Adria Mobil, ki v Sloveniji zaposluje skoraj dva tisoč ljudi, kot rečeno, letos praznuje 60-letnico, v tem času je skupaj izdelala 725 tisoč vozil, od tega 575 tisoč prikolic, ki so bile v prvem obdobju njihova glavna dejavnost. So pa letos že dosegli še dva mejnika, skupaj so doslej proizvedli 100 tisoč avtodomov in 55 tisoč vanov.