Znebite se televizorja in mikrovalovke

Le čevlje sodi naj kopitar, je slavni verz iz pesmi Apel in čevljar dr. Franceta Prešerna, ki nam je prišel na misel ob ogledu enega od zadnjih videov tiktokerja Nicolasa Fairforda.

Na svojem kanalu na YouTubu je novembra 2020 pojasnil, da kar se tiče notranjega oblikovanja, nima kakšne posebne izobrazbe. Se je pa o njem veliko naučil z branjem knjig, ogledi videoposnetkov in fotografij v revijah ter obiski razstavnih salonov. Zato je prepričan, da lahko s svojimi nasveti pomaga marsikateremu lastniku stanovanja, pa četudi se ti predlogi zdijo kontroverzni. Mladi youtuber je zdaj predstavil pet »grdih« predmetov, ki jih po njegovem mnenju nikoli ne bi smeli imeti v stanovanju.

Na seznamu so tudi nikoli prižgane sveče.

Na seznamu se je med prvimi znašel televizor. »Od staršev sem se odselil pri 18 letih, zdaj imam 35 let. In v vseh teh letih nisem imel televizorja. Ugotavljam, da ta prevladuje v sobah,« je razložil in dodal, da gre le za »grdo črno škatlo«, ki je noče imeti v stanovanju, saj da moti lepoto in vzdušje v prostoru.

Kupite si sušilni stroj

Kot drugo stvar, ki bi se je morali takoj znebiti, je omenil mikrovalovno pečico. »Ogromna kovinska škatla, ki preprosto zavzame preveč prostora. Jaz kuham vsak dan in je nikoli ne potrebujem,« je razložil. Prav tako se mu zdi grozno, da ljudje perilo sušijo kar povsod. »Mislim, da je to nekaj, kar resnično uniči vzdušje v vsaki hiši. V hiši imam prosto sobo in perilo gre tja. Zaprem vrata in mi ga nikoli ni treba pogledati,« je dejal ter gledalcem predlagal, naj raje uporabljamo sušilni stroj.

Perilo resnično uniči vzdušje v vsaki hiši.

Fairforda je zmotila tudi stropna razsvetljava. »Lahko bi imeli lepo notranjost, toda če imate stropno razsvetljavo ... zaradi nje so vsi videti veliko manj privlačni,« je pojasnil in hkrati predlagal, da si stanovanje raje osvetljujte z namiznimi svetilkami, saj te ustvarjajo »majhne svetlobne snope, ki mečejo lep sijaj«. In katera je peta stvar? Neuporabljene sveče. Ozkih, stebričastih sveč v steklenih vazah ali kroglah, ki so neprižgane in na katerih se nabira prah, enostavno ne more gledati.

S svojimi nasveti Fairford, glede na komentarje pod videom, nekaterih ni prepričal. Drugi pa so mu priskočili na pomoč ter še sami dodali kakšno stvar, ki v stanovanjih ne bi smela dobiti prostora. Notranja oblikovalka in ustvarjalka vsebin Bri MacDonald je za Business Insider že pred tem dejala, da sleherno domovanje delajo najbolj ceneno predvsem nizkokakovostna strojna oprema, generične zavese, ultramoderni detajli, nered v prostoru in umetne rastline.

Sveče naj gorijo, ne pa da se na njih nabira prah. FOTO: Bohdan Bevz/Getty Images

Fairford meni, da je ne potrebujemo. FOTO: Getty Images

Ne prenese pogleda na mokro perilo. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images