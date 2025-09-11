SPOLNO ŽIVLJENJE

Znanost razkriva: kaj krepi in kaj uničuje moško potenco

Od prehrane do masturbacije, veliko dejavnikov vpliva na pogostost, trajanje in trdnost erekcije.
11.09.2025 ob 18:00
11.09.2025 ob 18:00

Obstajajo tri vrste erekcije: refleksna, ki nastane ob telesnem stiku, psihosomatska, ki je posledica slušnih ali vizualnih dražljajev ter nočna erekcija.

Glede na raziskavo, katere rezultate navaja revija Journal of Sexual Medicine na moč erekcije in dolžino penisa vpliva intenzivnost dražljaja.

Penis je najdaljši po oralnem seksu: v povprečju je ob takšni stimulaciji do 0,3 cm daljši kot brez nje.

Pri večini ni raven

Ohlapen penis skriva skrivnosti, ki pridejo do izraza v erekciji. Več kot 70 odstotkov moških ima rahlo ukrivljenega, največkrat v levo in pogosteje navzgor kot navzdol.

Dokler to ne povzroča bolečine, ne gre za težavo. Velikost v sproščenem stanju ni zanesljiv pokazatelj dolžine med erekcijo. Pri dveh tretjinah moških tedaj zraste za približno tri centimetre, pri tretjini pa tudi za več kot pet centimetrov.

Vpliv kondoma

Čeprav to ne velja za vse, pri približno 80 odstotkih moških kondomi negativno vplivajo na erekcijo.

Strokovnjaki pravijo, da gre večinoma za psihološki vpliv, lahko pa tudi za posledico težav s prostato, slabe prekrvavitve ali nizke količine testosterona.

Moški, ki veliko masturbirajo, pogosto poročajo o slabši občutljivosti pri uporabi kondoma.

Vpliv masturbacije

Če moški več dni ne masturbira ali nima spolnih odnosov, je njegova erekcija močnejša, spolni organ pa, zaradi povečanega dotoka krvi, nekoliko daljši.

Kajenje krajša penis

Kajenje negativno vpliva na vse organe, tudi na penis. Nikotin slabi prekrvavitev, ki je ključna za erekcijo.

Dolgotrajno kajenje povzroči trajen upad dolžine, ki se glede na študije, lahko skrajša tudi do enega centimetra.

Enako velja za droge, mešane s tobakom.

Več mesa, manj erekcije

Uživanje večjih količin mesa lahko oslabi erekcijo, kaže eksperiment v Netflixovem dokumentarcu The Game Changers. Nasprotno rastlinska prehrana pozitivno vpliva na delovanje spolnega organa.

Trije športniki so dve noči nosili prstan za merjenje erekcije. Pred prvim merjenjem so jedli mesni, pred drugim veganski burito. V drugem primeru so imeli močnejše in daljše erekcije.

Urolog dr. Aaron Spitz pravi: »Ko pomislim na moškega, si ga predstavljam kot močnega, vzdržljivega, plodnega in spolno sposobnega.

Toda znanstvene študije kažejo, da več kot moški pojedo mesa, hitreje izgubljajo svojo moškost.«

Koliko erekcij na dan?

Moški in ženske imajo različno zgrajene genitalije. Moški so biološko naravnani tako, da imajo na dan več erekcij: povprečno okoli 11 podnevi in devet ponoči.

V življenju moški povprečno ejakulira okoli 7.200-krat, povzema 24sata.hr.

Hrana, ki uničuje spolno življenje
Predstavljamo 6 načinov, kako prehrana uničuje spolno življenje (in kaj storiti, da ga izboljšate).

Miroslav Cvjetičanin
 

Naravno do erekcije, ni treba takoj poseči po modri tabletki, nujno manj pornografije
Moški naj za začetek spremenijo življenjski slog.

Aleksander Brudar

