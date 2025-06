Znani zmagovalci programa Varno na kolesu, prva nagrada je bila bogata

S sklepno prireditvijo v SiTi teatru se je končala 13. sezona programa Varno na kolesu, ki je letos povezala več kot 11.000 osnovnošolcev iz vse Slovenije. Vrhunec dogodka je bila razglasitev najboljših šol letošnjega razpisa: slavili sta OŠ Srečka Kosovela Sežana in OŠ Toneta Tomšiča Knežak.

Prireditev je povezoval Klemen Kopina, za razigrano vzdušje so poskrbeli Anja Strajnar in Cirkus Fuskabo. Dogodek, ki ga tradicionalno organizira družba Butan plin, so podprli tudi predstavniki Policije, Zavoda RS za šolstvo, Zavarovalnice Triglav in drugi partnerji programa, posebno noto pa je dodal nizozemski veleposlanik Johan O. Verboom, ki je OŠ Spodnja Idrija podelil posebno nagrado – oranžno kolo.

Pripravljeni na pot

Nova generacija mladih kolesarjev je tudi letos pokazala, da znanje, odgovornost in ustvarjalnost zasedajo osrednje mesto v prometni vzgoji. Med njimi so izstopali učenci OŠ Srečka Kosovela Sežana, ki so si prislužili prvo mesto v sklopu Postajam kolesar. Njihovo delo ni bilo le priprava na kolesarski izpit, temveč celostna obravnava vloge kolesarja kot aktivnega, a ranljivega udeleženca v prometu.

OŠ Toneta Tomšiča Knežak je zmagala v sklopu aktivno na kolesu. FOTO: kalanycreative.com

Osvojili so denarno nagrado v višini 1000 evrov, pa tudi športni dan z vodnimi in kolesarskimi vsebinami v Olimpijskem centru Novo mesto. Drugo mesto je zasedla OŠ Tišina, ki si je z izvirno predstavitvijo prometno-vzgojnih vsebin prislužila kopanje za cel razred v Vodnem mestu Atlantis. Na tretje mesto se je uvrstila OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, ki je prejela bon AMZS za prometnovarnostni dan na Vranskem.

Vsi aktivno na kolesa

V sklopu Aktivno na kolesu so podelili nagrade za najboljše posamezne naloge. Skupna zmagovalka je postala OŠ Toneta Tomšiča Knežak, katere učenci so z mentorji zasnovali in izvedli vrsto dejavnosti, ki so presegle okvir učilnice – od športnih dni in ozaveščevalnih akcij o prometni varnosti do medgeneracijskega povezovanja ter raziskovanja kolesarskih praks v tujini.

Za najboljšo skupno izvedbo dveh izmed treh ključnih nalog so prejeli učni prometni poligon – Križišče Mikromobilnosti, ki ga omogoča Zavarovalnica Triglav. Poleg tega so prejeli še nagrade za posamezne naloge, in sicer za nalogo Poznavanje prometnih pravil – vsešolsko tekmovanje, s katero so aktivirali vse učence na šoli. Zanjo so prejeli bon Agencije za varnost prometa za prometno preventivno demonstracijo, za nalogo Kolesarim in nabiram kilometre, pri kateri so opravili 16.200 kilometrov, pa šolsko kolo.

Program Varno na kolesu ni le projekt, temveč dolgoročna zaveza k ustvarjanju varnejšega in bolj vključujočega prometnega okolja za otroke.

Za najboljšo izvedbo Športnega dne na kolesu je bila nagrajena OŠ Cirkovce, ki je izvedla najbolj množičen športni dan z učenci od 6. do 9. razreda: od približno 200 učencev jih je kolesarilo kar 175. Prejeli so servis koles za učence in lokalno skupnost. OŠ Mislinja je izstopala z rekordno udeležbo na medgeneracijskem izletu – 112 udeležencev, od tega 61 otrok; prejeli so šolsko kolo. Posebno priznanje je prejela tudi OŠ Majšperk za najštevilnejšo udeležbo učencev na spletnem kvizu v okviru Tedna varne mobilnosti; dobili so bon AMZS za prometnovarnostni dogodek na Vranskem.

Več kot desetletje dela

Za trud in vztrajno spodbujanje učencev k aktivni udeležbi sta posebno priznanje prejela učiteljica Andreja Fajmut (OŠ Črna na Koroškem) in učitelj Marko Fink (OŠ Spodnja Idrija). Nagrado jima je izročila predstavnica podjetja Butan plin Tanja Medved Voglar, ki je poudarila, da naziv ambasador Varno na kolesu podeljujejo učiteljem, ki s predanostjo in zgledom pomembno prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti. »Ni nujno, da opravijo vse naloge popolno, pomembneje je, da znajo aktivirati učence – da skupaj kolesarijo, se povezujejo z lokalnim okoljem in kolesarjenje ohranjajo tudi zunaj šolskih učilnic,« je poudarila.

Zmagovalne šole Postajam kolesar: 1. mesto: OŠ Srečka Kosovela Sežana 2. mesto: OŠ Tišina 3. mesto: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu Aktivno na kolesu: • OŠ Toneta Tomšiča Knežak • OŠ Cirkovce • OŠ Mislinja • OŠ Majšperk

»Program Varno na kolesu ni le projekt, temveč dolgoročna zaveza k ustvarjanju varnejšega in bolj vključujočega prometnega okolja za otroke. V 13 sezonah smo s šolami, mentorji in partnerji povezali znanje, izkušnje in strast do kolesarjenja v nekaj, kar presega šolske učilnice. Letos nas je še posebno razveselilo, da so učenci pogledali tudi čez meje – v svet, kjer so kolesarji že dolgo enakovredni udeleženci v prometu. Prav ti vpogledi v mednarodne prakse kažejo, kako zavedni in razgledani postajajo naši mladi kolesarji. To je najlepše priznanje, da smo na pravi poti,« je dodala Maja Zužič, vodja programa Varno na kolesu.