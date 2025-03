Znane Slovenke o osmem marcu: »Vedno lahko naredimo več!«

Ta dan je priložnost za opozarjanje na dosežke žensk, pa tudi na izzive, ki se pojavljajo v sodobni družbi. Kaj jim pomeni, kako ga praznujejo, kako se ga spominjajo iz svojega otroštva in ali njegovo sporočilo uspešno prenašamo na mlajše generacije, smo povprašali tri znane Slovenke.

Tinkara Fortuna, članica skupine Bepop

»Osmi marec mi je od nekdaj pri srcu, in odkar sem poročena, 13. marca letos bo že dvanajst let, se mi zdi, da mi pomeni še več. Takrat me mož in tudi vse tri hčerke presenetijo s kakšnim cvetom, hčerke mi za ta in tudi materinski dan kaj lepega napišejo in narišejo. Te male pozornosti so mi najbolj všeč.

Vse se mi zdi zelo podobno, kot je bilo v mojem otroštvu, in všeč mi je, da že v vrtcu in šoli običajno naredijo kakšen tematski dan o tem in potem skupaj ustvarijo kakšno risbico za mamice, babice, za učiteljice in vzgojiteljice.

Tudi one igrajo veliko vlogo v življenju naših otrok in tako se njegovo sporočilo ter vsebina prenašata na mlajše generacije. Ni dan žena samo za žene, ampak je to dan vseh žensk. Ponosna sem, da smo skupina Bepop z Rebeko Dremelj pred leti posnele pravo himno vsem ženskam in ji dale naslov Ženska.

Na splošno namenjam veliko pozornosti vsem tem navadam in jih prenašam na hčerke. Od običajev, praznovanj, tradicije do kuhanja, peke ...

Obenem jih spodbujam, da v življenju razmišljajo kritično, so ustvarjalne ter da bodo, ko bodo odrasle, z »zdravo kmečko pametjo« znale presoditi, katere tradicionalne zadeve pač niso več sprejemljive in je zato treba narediti korak naprej in biti bolj čuteč, razumen.«

Tinkara Fortuna FOTO: Marko Delbello Ocepek

Eva Boto, pevka

»Dan žena mi pomeni spoštovanje do vseh žensk: mater, sester, prijateljic in sodelavk ter priznanje njihovega truda in pozitivnega prispevka k družbi. V življenju me obdajajo zelo pomembne ženske in prav je, da se jim enkrat na leto poklonimo.

Iz otroštva se spominjam, kako smo v šoli izdelovali voščilnice in drobna darila za mame in učiteljice. Na ta dan smo vedno posvetili več pozornosti ženskam v naši družini. Vsako leto ga praznujem s koncertom, letos imam kar dva, v Železnikih in Pivki, in verjamem, da bo čarobno, saj se nam bosta na odru ob tej posebni priložno­sti pridružila tudi lokalna otroška pevska zbora.

Čeprav se osmi marec pogosto obeležuje, se mi zdi, da je včasih njegova prvotna vsebina zamegljena s komercializacijo. Mislim, da je prav, da dan žena ne postane samo praznik, ko podarjamo rože, ampak se zares vprašamo o enakopravnosti žensk v naši družbi. Vedno lahko naredimo več!«

Eva Boto FOTO: Osebni arhiv

Simona Hana Boc, direktorica založbe Chiara

»Osmi marec ni zgolj praznik žensk, temveč opomnik, kako daleč smo prišle in kako pomembno je, da ne pozabimo na boj za enakopravnost. Še ne tako dolgo nazaj ženske nismo imele osnovnih pravic – volilno pravico smo v Sloveniji dobile šele leta 1945, pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok pa pred dobrimi petdesetimi leti.

Pravice, ki jih imamo danes, niso samoumevne, kar potrjujejo vedno novi poskusi njihovega omejevanja. Zato je 8. marec pomemben, da nas opominja, kaj smo dosegle in zakaj se moramo še naprej zavzemati za enakost in pravičnost.

Kot otrok sem 8. marec doživljala kot lep in topel praznik, dan, ko so ženske prejele cvetje, morda kosilo in zahvalo za vse, kar počnejo čez leto. Takrat še nisem razumela globlje simbolike tega dne.

Danes ga praznujem z več zavedanja, ne kot zgolj dan pozornosti, ampak kot priložnost za razmislek in priznanje dosežkov žensk v družbi.

Pogosto se zdi, da se 8. marec reducira zgolj na praznovanje ženskosti, medtem ko njegova bistvena sporočila – boj za enakopravnost, pravice in priložnosti – ostajajo v ozadju. V Sloveniji smo lahko ponosne na marsikaj, a še vedno obstajajo izzivi, kot je plačna vrzel – moški so leta 2022 po podatkih Eurostata v povprečju zaslužili 8,2 odstotka več kot ženske.

Ko pogledamo širše, zunaj Evrope, pa vidimo, kako hitro so lahko pravice žensk ogrožene. V mnogih delih sveta so še vedno podrejene moškim, izključene iz odločanja, kar vodi v sistemsko neenakost in zlorabo moči.

Zato je nujno, da smo na preži in da vsak poskus kratenja pravic ustavimo takoj. Za širše razumevanje sveta vsakomur, ki zmore in si to lahko privošči, toplo priporočam potovanja: čim dlje od doma in čim pogosteje. Tja, kjer veljajo drugačna pravila kot pri nas, na zahodu.

Simona Hana Boc FOTO: Sandi Fišer/Mediaspeed

S spoznavanjem drugih kultur bolj cenimo, kar imamo, hkrati pa razvijemo čustveno zrelost in sočutje ter kot zreli, izpolnje­ni ljudje dajemo zgled mlajšim generacijam.

Veseli me, da v Sloveniji obstajajo organizacije, kot je Inštitut 8. marec, ki se aktivno bori za pravice žensk, za varen in dostopen splav ter proti nasilju nad ženskami. Aktivno sodelovanje v teh prizadevanjih je najboljši način, kako sporočilo dneva žena prenesti na mlajše generacije.

Ne kot dan rož in čokolad, ampak kot praznovan­je enakopravnosti in družbenega napredka, ki ga ne smemo jemati za samoumevnega.«