Znaki, da ste nekomu všeč

Ko ljudi začnejo preplavljati globoka čustva do določene osebe, se v njeni bližini začnejo obnašati nekoliko drugače, saj teh čustev ne morejo več skrivati ali zadrževati. Bodite pozorni na znake, ki razkrivajo, da ste nekomu všeč.

Videz

Zaljubljeni ljudje preprosto žarijo, imajo sijaj v očeh, nasmeh na obrazu, videti so mlajši in so nasploh bolj prijazni. Zraven osebe, do katere veliko čutijo, lahko celo zardevajo ali se jim zatikajo besede, več se nasmihajo in smejijo, veliko bolj pazijo na to, da so videti odlično in urejeno.

Z govorico telesa bo izrazil, da je ženska njegova. FOTO: Bernard Bodo/Getty Images

Zaljubljeni moški so veliko bolj pripravljeni na pogovor.

Drža

Moški, ki je zaljubljen, se bo do svoje dame obnašal nekoliko bolj zaščitniško in posesivno, kar se izraža tudi v govorici telesa, s katero bo odganjal druge nepotrebne in nezaželene kandidate. Ženske so bolj prefinjene in dovolj je le en pogled, s katerim dajo vedeti, da je moški njihov, pa naj bo namenjen njemu ali komu, ki ni dobrodošel.

Komunikacija

Čeprav moški veljajo za zadržana bitja, iz katerih je težko izvleči jasen odgovor, so zaljubljeni veliko bolj pripravljeni na pogovor. Na lastno pobudo načenjajo pomembne teme, o svoji ženski bi radi vedeli vse in tudi sami so pripravljeni deliti svoj svet in svoje skrivnosti. Zaljubljena ženska bo čutila v partnerju sorodno dušo, ki ji lahko zaupa svoje strahove in dvome.