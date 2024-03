Žepek, ki nikoli ne razočara

Zdi se, da čas teče vse hitreje, temu primerno pa se krajša tudi čas priprave tiktok receptov, ki v kuhinji narekujejo bliskovite rešitve in inovativne kombinacije. Ena izmed njih je tudi zavitek, ki je pripravljen v pičlih desetih minutah, pripravimo pa ga lahko v slani ali sladki različici. Urnemu tempu botruje tudi skopo število sestavin, ki jih potrebujemo, da pripravimo posamezno jed. Na spletu lahko najdemo vse več receptov, ki vsebujejo pet, štiri ali celo tri sestavine.

Sladki in slani zavitki s celega sveta

Recepte za zavitke najdemo v kuharskih knjigah najrazličnejših kuhinj sveta. Ne glede na to, iz katere moke pripravimo testo, je vlečeno ali listnato, in kakšno je polnilo, je navadno rezultat sila okusen. Pomislite na sveže vietnamske zavitke, pa hrustljave spomladanske. Ali pa pica žepke in nenazadnje vsem znan jabolčni zavitek. In, nenazadnje: ali ni neke vrste paketek tudi nam vsem dobro znani burek? Možnosti kombiniranja so skoraj neskončne, v glavni vlogi pa se pogosto znajde listnato testo. In prav tak je tudi recept, ki vam ga danes ponujamo v pokušino.

Nizka stopnja težavnosti, ki kliče po eksperimentiranju

Listnato testo je samo po sebi izjemno nevtralnega okusa, njegova vloga je, da drži skupaj vsebino, ki se zaradi vročine začne topiti, pa seveda ta, da prispeva okus, ki ga vanj vdahne cvrtje. Feta je njegovo precej močno slano nasprotje, ki pa ga lahko uravnotežimo z najrazličnejšimi sestavinami - če nem tega ne bi povedali Grki, verjetno ne bi nit pomislili, da bi jo kombinirali z medom. V vsakem primeru pa bo takšna jed primerna za vsako priložnost: tako preprosta je, da nam pušča veliko prostora za igranje z dodatki, ki pa bodo njen značaj v celoti spremenili: izvrsten je tako v sladkih kot slanih inačicah.

Če pa vam po prebranem topljena feta ne diši in raje kot v slanih uživate v sladkih okusih, namesto sira v testo zavijte kar tablico čokolade. In še ena možnost: če nimate pri roki listnatega testa in se vam ponj ne ljubi v trgovino, lahko ploščico feta sira tudi samo panirate: pomočite v moki, stepenem jajcu in povaljate v sezamovem semenu ter opečete.

Recept: Hrustljava feta po grško

Preprost recept za pripravo duhovite jedi, ki v teh dneh navdušuje uporabnike družbenih omrežji.

Takšen sladki prigrizek lahko pripravili tudi v pečici ali cvrtniku na vroč zrak ter se na ta način izognili cvrtju v olju. Enostavnost recepta kar kliče po tem, da ga nekoliko zakompliciramo in dodamo še kakšno sestavino. Za začetek bi lahko žepek po vrhu posuli s sezamom in tako jedi dodali še eno hrustljavo komponento.

Sestavine (za 4 osebe)

400 g feta sira

4 listi listnatega testa

oljčno olje

sezam

med

Priprava