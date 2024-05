Ženske, to vam za vitalnost priporoča zeliščarica Mirjam Grilc

Ženske sodobnega sveta se pogosto znajdemo v začaranem krogu preobremenjenosti. Skrbimo, da je vse popolno v službi in doma, da je družina nahranjena in da so vsi zdravi, naši obroki pa so večinoma kar nekaj na hitro: rogljiček na poti v službo, kava za kavo, pa spet nekaj sladkega, ker se želodec med vsemi obveznostmi že preveč oglaša. V mladosti še nekako gre, a ko ženska prestopi prag štiridesetih let, se začne telo spreminjati in kilogrami se kopičijo. Prav tako pa so tukaj tudi že priprave na poletje …

S temi besedami smo vas v sodelovanju s portalom Onaplus.si povabili, da se nam pridružite na kuharski delavnici, ki je minuli vikend potekala v družbi priznane slovenske zeliščarice Mirjam Grilc. Poudarila je pomen zelišč in kako nezanemarljivo je razumevanje, kdaj lahko posamezne rastline naberemo ali užijemo. V kontekstu naše delavnice pa je še posebno izpostavila uporabo gloga. Več si lahko preberete na portalu Onaplus.si.

...

...

...

...

Zeliščni čaj za čiščenje telesa in odvajanje vode

Takole nam je povedala Mirjam: »Pred zajtrkom si pripravim zeliščni čaj in skoraj ohlajenemu dodam kapljice pegastega badlja. Te namreč prečistijo in razmaščujejo jetra, koristijo pa, če jih uživamo vsaj mesec dni.« Vsekakor velja upoštevati še eno priporočilo, da se v tem času popolnoma odrečemo mlečnim izdelkom in alkoholu.

Sestavine

enaki deli koprive, melise, gloga, bezga in breze (dodatek kapljice pegastega badlja)

Priprava

Zavremo 3 dl vode, odstavimo in dodamo zelišča. Pokrijemo in pustimo stati 10 minut, nato precedimo. Dodamo 30 kapljic pegastega badlja in spijemo.

...

Grenivkina limonada s hrenom

Mirjam se je odločila, da nas poživi s prav posebno limonado, ki nam jo je ponudila v vinskih kozarcih s »posladkorjenim robom« iz rjavega sladkorja. »Popoldne si rada privoščim svežo in toplo grenivkino limonado, ki poskrbi za nemoteno delovanje ledvic in krepi imunski sistem. Grenivkin sveži sok vedno razredčim z vodo, drugače deluje preveč agresivno in dosežemo ravno nasproten učinek od želenega.«

Za dve osebi.

200 ml svežega grenivkinega soka (rdeča grenivka)

5 g svežega naribanega hrena

250 ml vode

Priprava

V vodo damo nariban hren in postavimo na ogenj. Ko zavre, odstavimo in malo ohladimo. Dolijemo sok grenivke malo premešamo in ponudimo (ne cedimo). Limonada bo prava paša za oči, če jo ponudimo v vinskih kozarcih. Njihov rob pomočimo v vodo, nato pa v sladkor.

Mirjam nam je še zaupala, da nekje po deveti uri zvečer ne pije ničesar več, da ledvice počivajo. Prav tako je poudarila, da so vsi ti napitki bolj učinkoviti, če jih pripravljamo sproti.

...

Pehtranova juha

Pri nas poznamo dva tipa pehtrana. Eden je bil prinesen iz Rusije in je tako dobil ime ruski peht­ran (Artemisia dracunculoides). Odporen je proti mrazu, vendar je treba pri njem počakati kakšno leto, tudi dve, da razvije aromo in začne prepoznavno dišati.

Njegov »žlahtnik« je francoski pehtran (Artemisia dracunculus), za katerega večina meni, da je žlahtnejši z več arome, a roko na srce je tako zelo občutljiv, ko gre za samo vzgojo, da je ruski pogosto gost garteljcev, pa tega lastniki sploh ne vedo, namigne Mirjam. »Oba imam doma, celo več, saj imam še njunega daljnega sorodnika ali prijatelja z imenom mehiški pehtran (Tagetes lucida), ki pa ga odlikuje najmočnejša aroma. Zanimiva pripomba, ki sem jo ujela, je bila, da mehiški peht­ran diši po bonbonih bronhi – torej zelo močno. Vsi trije pri meni na vrtu dobro uspevajo, prezimijo in omamno dišijo. Seveda nimam niti časa niti želje, da bi vsak teden pekla pehtranovo potico, zato ga osmukam in posušim za zimske dni. Tako ohrani največ arome, zdravilnih učinkovin pa je žal s sušenjem ali zamrzovanjem nekaj manj.«

Glede na zdravilne in koristne učinkovine bi bil lahko pehtran više na lestvici zdravilnih zelišč, a slišimo in beremo o njem bolj malo. V obliki čaja ga lahko ponudimo ljudem, ki so ostali brez teka, neješčim otrokom, z njim naj poskusijo ženske, ki imajo neredno mesečno perilo, čaj prežene gliste, pomaga odvajati vodo iz telesa, ureja presnovo in znižuje raven sladkorja v krvi ter zdravilno deluje pri boleznih dihal. Ob vsem tem znanju, ki nam ga je predala Mirjam, pa nas je izjemno navdušila s presenetljivo uporabo pehtrana – v juhi! Pripravila jo je z mladim krompirjem in bučkami ter obogatila s tem čudovito aromatičnim zeliščem.

...

...

Za 4 skodelice.

2 mladi čebulici

strok ali dva mlada česna

žlica masla

250 g mladih bučk

250 g mladega krompirja

1,2 l jušne osnove (ali 1,2 l vode in 1 bio kocka)

slaba pest pehtrana

poper (ali čili v prahu za »ta pikantne«)

limonova lupinica

Priprava

Čebulo in česen nasekljamo, olupimo krompir in bučke ter oboje narežemo na manjše koščke. Vse skupaj na maslu kratko popražimo, nato zalijemo z jušno osnovo. Začimbe dodamo glede na jušno osnovo (ali dodamo bio kocko z vodo). Kuhamo do mehkega (če je vse narezano na drobno, bo to 10 do 15 minut), nato ročno pretlačimo. Nasekljamo pehtran in naribamo lupinico limone in dodamo k juhi, pustimo minuto ali dve, da se okusi premešajo in ponudimo.

Palačinke brez moke in špinačni kruh brez kvasa

Kuhali smo tudi piščančjo jušno osnovo, ki je podlaga za vse zdrave juhe, ki si jih moramo privoščiti, še posebno za večerjo, da ne obtežimo želodca. Da pa vendarle ne bomo lačni, imamo še dva njena recepta, ki vas bosta navdušila.

Verjamete, da lahko zares okusne palačinke, ki so izjemno mehke in prav nič suhe, pripravimo brez ščepca kakršne koli moke? V njih skrivajo le leča, kvinoja in voda, zato so čudovita podlaga za razne zelenjavne ali sirne namaze, humus, narezano zelenjavo in popečeno meso. Recept smo zapisali tukaj.

Še posebno prav pa vam bo prišel recept za piknik kruh, v katerem je tudi koruzni zdrob, špinača in sir feta. Najdete ga tukaj.

...

...